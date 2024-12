PORTO DI VASTO, APPUNTAMENTO CON GLI ITALIAN PORT DAYS DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Venerdì 6 dicembre gli studenti alla scoperta delle professioni marittime e del lavoro portuale

Vasto – Si chiama “Naviga il futuro” ed è l’appuntamento dedicato alle professioni marittime del futuro promosso dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale nel porto di Vasto. L’iniziativa, che si svolgerà venerdì 6 dicembre, è parte del programma degli Italian port days ed è la prima organizzata dall’Adsp nello scalo vastese.

La manifestazione nazionale Italian port days, coordinata da Assoporti, nasce con la volontà di far conoscere gli scali portuali alle comunità, per valorizzare il legame che unisce il cluster marittimo alle città di cui fanno parte. L’Autorità di sistema portuale ha scelto quest’anno di approfondire i temi del lavoro per informare, in particolare, gli studenti sulle opportunità professionali offerte da questo mondo. L’appuntamento di Vasto, organizzato in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina, è il terzo promosso in Abruzzo in queste settimane dopo la visita degli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico nautico “Leone Acciaiuoli” al porto di Ortona e l’incontro che si è svolto nell’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Filippo De Cecco” di Pescara.

Per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” e dell’Istituto tecnico statale, economico e tecnologico “Filippo Palizzi” sarà una mattinata dedicata alla presentazione delle varie attività operative nello scalo di Vasto. Alle 9.30, nel mercato ittico, ci sarà l’accoglienza da parte delle istituzioni, con i saluti di Vincenzo Garofalo, Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, del Tenente di Vascello Rossella D’Ettorre, Comandante della Capitaneria di porto di Vasto, di Umberto D’Annuntiis, Assessore alle Infrastrutture della Regione Abruzzo, di Francesco Menna, Sindaco del Comune di Vasto, e di Felicia Fioravante, Assessore alle Politiche portuali del Comune di Vasto.

I protagonisti del lavoro marittimo presenteranno poi ai giovani le diverse realtà portuali. Si parlerà del mercato ittico e della filiera del pescato con la Marineria Vastese e delle attrezzature portuali e della movimentazione delle merci con i rappresentati delle imprese portuali. Un approfondimento sarà dedicato alla storia del faro di Vasto con l’Associazione nazionale marinai d’Italia. Il Circolo nautico di Vasto presenterà le proprie attività mentre Legambiente illustrerà le caratteristiche della Riserva naturale regionale di Punta Aderci.

“I giovani sono il nostro futuro e lo sono anche negli ambiti professionali e lavorativi che riguardano il mare e i porti – afferma il Presidente dell’Autorità di sistema portuale, Vincenzo Garofalo -. Per questo crediamo nel valore profondo di iniziative come questa, che ci consentono di incontrare gli studenti per far capire loro come funziona questo mondo che, un domani, potrebbe rappresentare un’opportunità di crescita e di lavoro”.