PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA, DAL COMITATO DI GESTIONE OK AL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI

Venezia-Si è chiuso con il rilascio di 26 nuove concessioni e l’affidamento di una concessione, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che si è tenuto ieri alla presenza del Presidente Fulvio Lino Di Blasio, il Segretario Generale Antonella Scardino, il Direttore marittimo del Veneto – Capitaneria di Porto di Venezia Filippo Marini, la rappresentante della Regione del Veneto Maria Rosaria Anna Campitelli, il rappresentante della Città Metropolitana Dennis Wellington e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel dettaglio, durante la seduta, l’organo collegiale dell’Ente ha deliberato l’affidamento della concessione per il servizio di manovra ferroviaria e i servizi ad essa connessi e complementari ad ERF- Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.a. da svolgersi nel Comprensorio Ferroviario di Venezia Marghera Scalo e il rilascio di 24 concessioni demaniali infraquadriennali ex art. 36 Cod. Nav. Tra queste ultime, vi è quella rilasciata – fino al 2026 – a Cimolai Technology, società che progetta e produce attrezzature per opere civili, cantieri navali, industrie e settori innovativi, per un’area scoperta di oltre 45,6 mq nella sezione portuale di Val Da Rio a Chioggia da adibire a cantiere per l’allestimento e montaggio di gru portuali. Un insediamento che porterà nella cittadina clodiense 80 maestranze. E ancora a Enel Italia SPA per l’uso di una porzione del Fabbricato 26 in zona Sant’Andrea a Venezia allo scopo di mantenere in centro storico gli uffici di pronto intervento della società e degli specchi acquei operativi, a Venice Yacht Pier per gli specchi acquei.

Per l’ambito di Porto Marghera, il Comitato ha deliberato il rilascio di una concessione infraquadriennale a Colacem SPA, tra le maggiori realtà italiane operanti nella produzione e distribuzione di cemento, per l’uso e l’occupazione di uno specchio acqueo demaniale e di un pontile demaniale, in co uso al 50% con AdspMas e, in uso esclusivo, di un impianto privato per la movimentazione di leganti idraulici collocato sullo stesso pontile nel canale industriale Sud.

Infine, è stato deliberato il nuovo rilascio della concessione pluriennale – fino al 2029- al gruppo Ormeggiatori del porto di Venezia per l’uso di una porzione del Fabbricato Demaniale 16 a Santa Marta che verrà adibito a sede degli uffici e un posto auto di pertinenza, uno specchio acqueo a San Basilio (Zattere), uno specchio acqueo in Canale della Giudecca, vicino al pontile ACTV di San Basilio, e sei aree (per circa 60 mq complessivi) ad uso parcheggio a San Basilio destinate al personale operativo.