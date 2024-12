AdSP MAS: Saluti di fine anno alla Nuova Compagnia Lavoratori Portuali

Di Blasio: “Aggiudicazione alla NCLP del servizio di lavoro temporaneo portuale a Venezia per i prossimi 4 anni (procedura in perfezionamento amministrativo). Potenziamo il dialogo con le amministrazioni comunali e regionali per rilanciare insieme i nostri porti”

Venezia – Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e Commissario crociere e Montesyndial Fulvio Lino Di Blasio è intervenuto stamane al tradizionale appuntamento di fine anno organizzato dalla Nuova Compagnia Lavoratori Portuali nel Fabbricato 362 a Porto Marghera assieme al Direttore marittimo del Veneto – Capitaneria di Porto di Venezia Filippo Marini, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il Vice Sindaco Andrea Tomaello, e l’Assessore allo sviluppo economico Simone Venturini.

Il presidente ha ribadito ai presenti l’eccezionalità del sistema portuale veneto che, pur operando in una situazione di grande complessità, ha saputo reagire nel corso dell’anno raggiungendo importanti traguardi e tornando a crescere e ha comunicato in anteprima ai lavoratori l’esito della gara per l’assegnazione del servizio per il lavoro temporaneo in porto: “La Nuova Compagnia Lavoratori Portuali si è aggiudicata, pur essendo ancora la procedura in fase di perfezionamento amministrativo, la fornitura per i prossimi quattro anni del lavoro portuale come da gara esperita nella seconda metà dell’anno” ha dichiarato Di Blasio.

“L’accordo raggiunto lo scorso ottobre ci ha permesso di avviare il nuovo bando, normalizzando una situazione di incertezza che poteva incidere negativamente sull’operatività degli scali, a dimostrazione che il confronto costruttivo e la cooperazione sono la via per gestire il dialogo all’interno dell’ecosistema portuale e con le istituzioni”. “Sempre sul fronte del lavoro – ha aggiunto Di Blasio – è fondamentale condividere l’obiettivo della sicurezza, rispettando le procedure, affinandole anche attraverso le segnalazioni dal basso e i controlli da parte delle aziende e degli enti competenti, potenziando la formazione e le occasioni di sensibilizzazione”.

“Negli ultimi mesi abbiamo gettato le basi per un 2025 di grandi investimenti finalizzati a rilanciare la competitività dei nostri scali” ha chiarito il presidente Di Blasio ricordando i fondi ammontanti a circa 1 miliardo di euro derivanti da finanziamenti europei, nazionali e commissariali che alimenteranno i progetti avviati dall’Autorità e dal Commissario crociere e Montesyndial. “Nel corso del nuovo anno – ha concluso Di Blasio – sarà fondamentale potenziare il dialogo già da tempo attivato con le amministrazioni comunale e regionale sulla pianificazione portuale, in modo da traguardare insieme gli obiettivi condivisi di crescita, nuova occupazione e rilancio dei nostri territori”.