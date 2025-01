Manfredonia, servizi di igiene urbana nell’area di competenza dell’Autorità di sistema portuale

MANFREDONIA – E’ stato presentato nella Sala del Loggiato del Comune di Manfredonia

Accordo avente ad oggetto il servizio di igiene urbana nell’area di competenza dell’Autorità di sistema portuale. Si tratta del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti nell’area da parte di Ase spa.

“In politica le soluzioni più semplici a volte sono quelle più sbagliate mentre la strada del confronto è quella più giusta. E questa strada è corretta perché ci permette di non creare cittadini di serie A e serie B ma di dire che tutti i cittadini hanno diritto alla pulizia e tutti devono dare il loro contributo. Questo accordo ci permette di dare un segnale alla città: la legalità è un qualcosa che si costruisce insieme, e quando c’è la volontà comune i risultati si raggiungono”, afferma il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca.

Così il Commissario straordinario dell’autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (Adspmam) Amm. Isp. Vincenzo Leone: “Questo accordo rappresenta un passo significativo verso una gestione integrata e sostenibile dei rifiuti nel porto di Manfredonia.

Da oggi, in piena sinergia operativa con il Comune, diamo il via ad una innovativa e, speriamo più efficace, fase nel sistema di raccolta, trasporto e conferimento a impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti urbanibindifferenziati e differenziati prodotti all’interno delle concessioni demaniali marittime e delle areendi pertinenza dell’AdSP; una gestione che punta a servizi più efficienti finalizzati a valorizzare il tessuto portuale e a migliorare la qualità dei servizi a favore della comunità, non solo portuale. Al centro di questa intesa-conclude il Commissario- c’è un impegno concreto per tutelare l’ambiente e innalzare gli standard di decoro e di sicurezza, pilastri di una visione strategica capace di coniugare operatività e coesione territoriale”.