La Spezia: Consiglio Comunale contro un’unica Autorità di Sistema Portuale della Liguria

(Foto courtesy AdSP MLO)

La Spezia. Tutti contro la proposta del presidente della Regione Liguria Marco Bucci per un’Autorità di Sistena Portuale unica della Liguria.

Il Consiglio Comunale di La Spezia ha deliberato all’unanimità un ‘no’ secco alla proposta di Bucci per accorpare sotto un’unica Autorità i quattro porti liguri, cioè Genova, La Spezia, Savona e Vado Ligure. Una mozione votata da tutti i gruppi che chiede anche: “di promuovere lo scalo come hub logistico e turistico di eccellenza ribadendo la contrarietà all’istituzione di un’unica autorità regionale coinvolgendo Associazioni di categoria, e imprese e i cittadini nelle strategie di sviluppo del Porto”.

Il Centrodestra commenta: “Non è pensabile che una realtà economica così importante per il territorio, come il Porto sia gestita da remoto”.

Partito Democratico: “Siamo molto soddisfatti della contrarietà all’istituzione di un’unica autorità di tutti i porti liguri assunta all’unanimità dal Consiglio comunale. La presa di posizione della città era resa necessaria a seguito delle dichiarazioni espresse dal presidente della Liguria Marco Bucci durante la campagna elettorale per le Regionali e che oggi, malgrado il suo recente riposizionamento, è giusto ribadire”.

Fratelli d’Italia: “Abbiamo ribadito quanto sia importante per il Porto della Spezia mantenere autonomia e indipendenza. Nel documento, che abbiamo presentato in Consiglio Comunale, abbiamo evidenziato i risultati ottenuti dalla Port Authority e dalla filiera della Blue Economy.La mozione presenta un impegno chiaro e condiviso all’Amministrazione e segna un passaggio politico molto importante”.

Su questo versante, si pone l’ing. Mega, dirigente dell’AdSPMAM e già presidente dell’AdSP dello Stretto, che, con una nota su facebook sulla proposta di un’unica AdSP della Puglia, dichiara: “Onestamente io non comprendo l’utilità di accorpare due grandi Adsp (Bari e Taranto) con tre porti di interesse internazionale (Bari, Brindisi e Taranto) che forse meriterebbero addirittura di essere amministrati singolarmente. É pur vero che sembra più che altro uno slogan visto che non ho letto uno studio o almeno delle motivazioni di carattere trasportistico e logistico a supporto.

Questo, fra l’altro, in un momento in cui il Governo sembra orientato, giustamente, a centralizzare le attività di programmazione e promozione del sistema portuale italiano nel suo complesso e quindi alle AdSP dovrebbe restare la non secondaria attività di attuazione delle strategie nazionali e la gestione operativa”, che aggiunge: “Temo che si continui a non capire cosa sono e soprattutto devono essere le AdSP: enti a servizio dei porti e non grandi centrali di committenza di opere pubbliche spesso senza nemmeno una concreta utilità”. E dietro l’angolo la scelta dei nuovi presidenti col rischio che “i porti finiscano sempre più nelle mani di professionisti certamente qualificati ma che le banchine le conoscono solo quando prendono le navi per andare in vacanza”, conclude Mega.

E quali numeri e/o studi tecnico-rasposrtistici e logistici tempo fa hanno consentito di accorpare Brindisi a Bari?

Abele Carruezzo