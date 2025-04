PORTO DI ORTONA: GAROFALO, UN ONORE ACCOGLIERE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MELONI NELLO SCALO

Stamattina la visita del Premier alla Nave scuola della Marina Militare Vespucci per la prima volta ad Ortona dove rimarrà fino a domenica 6 aprile

Ortona – “Un grande onore poter accogliere il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, nel porto di Ortona, scalo che ha rappresentato tutto il nostro sistema portuale. Una visita che ha arricchito la presenza della Nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, attraccata qui per la prima volta”.

Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, commenta così l’arrivo del Presidente Meloni che ha visitato, con il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Vespucci appena attraccato nel porto di Ortona dove sosterà fino a domenica.

“La visita del Presidente Meloni dà un ulteriore impulso a proseguire nel lavoro che stiamo facendo per favorire lo sviluppo dello scalo ortonese e del sistema portuale sulla base delle necessità degli operatori e delle imprese del territorio – afferma il Presidente Garofalo -. Ringrazio per l’opportunità costruttiva di questa giornata la Marina Militare, la Regione Abruzzo, la Capitaneria di porto e le istituzioni con cui collaboriamo assiduamente per promuovere la crescita dell’economia del mare”.