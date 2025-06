AdSP MAS-PNRR Green Ports: pubblicata la graduatoria per i contributi ai concessionari portuali

Previsti risparmi e minori emissioni di CO2 per 450 tonnellate all’anno

Venezia – Il porto green è sempre più un obiettivo raggiungibile grazie alla collaborazione fra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e i propri terminalisti. L’Ente ha infatti pubblicato la graduatoria relativa al bando “PNRR Green Ports – Interventi riservati ai concessionari”, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il bando, rivolto ai concessionari e terminalisti portuali, sostiene investimenti in tecnologie a basso impatto ambientale, promuovendo la transizione ecologica delle attività portuali attraverso la sostituzione o la trasformazione di mezzi e attrezzature in chiave sostenibile.

Sono stati ammessi a finanziamento 9 progetti presentati da 5 imprese, per un valore complessivo di oltre 3,1 milioni di euro, con contributi pubblici pari a circa 1 milione di euro. Gli interventi riguardano principalmente l’elettrificazione di gru mobili e mezzi per la movimentazione delle merci, oltre alla sostituzione di veicoli endotermici con mezzi elettrici per la raccolta rifiuti e il trasporto collettivo. Le imprese beneficiarie (Multi Service, Terminal Rinfuse Venezia, Vecon, Venice Ro-Port MoS e Venezia Terminal Passeggeri) hanno dimostrato un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, cofinanziando i progetti e contribuendo attivamente agli obiettivi del Green Deal europeo e alla strategia nazionale per la decarbonizzazione del settore logistico-portuale. I progetti finanziati saranno avviati nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare gli investimenti entro marzo 2026. Grazie a questi investimenti, si avrà una riduzione significativa delle emissioni di CO₂ nel Porto di Venezia, stimata in circa 450 t/anno.

Un risultato che si somma alle numerose attività intraprese negli ultimi anni per ridurre o azzerare le emissioni in atmosfera del sistema portuale veneto, sia da soggetti privati, sia da parte di AdSP MAS che, nel frattempo, sta realizzando le opere strutturali necessarie per dotare di cold ironing le banchine di Santa Marta e San Basilio e, meno di un mese fa, ha ricevuto da parte del MASE contributi da fondi PNRR GREENPORTS per 1.730.000 euro destinati alla riqualificazione energetica dei fabbricati 12 e 13 nell’area di Santa Marta che porteranno ad una ulteriore riduzione di CO₂ stimata in 80 t/anno.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Fulvio Lino Di Blasio, ha sottolineato come il bando sia “uno strumento concreto per la decarbonizzazione delle attività portuali, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Green Deal europeo. In questo senso desidero ringraziare il MASE per il supporto e tutti i terminalisti per aver accolto l’opportunità di lavorare insieme per migliorare l’ambiente lagunare. L’obiettivo della decarbonizzazione delle attività marittime deve rimanere primario nella strategia di sviluppo degli scali veneziani e può essere raggiunto solo grazie all’impegno, evidente in questa occasione, di tutta la comunità portuale. Solo così potremmo garantire il pieno equilibrio fra le attività umane e la laguna”.

La graduatoria completa è pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale nella sezione “Trasparenza”.