PORTO DI ANCONA: AFFIDATO ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA 23

Foto: banchina 23 porto di Ancona

Intervento di consolidamento e riparazione dell’infrastruttura per migliorarne le potenzialità di utilizzo per il traffico marittimo commerciale

Ancona – Un continuo ammodernamento delle banchine del porto di Ancona. Questo l’obiettivo degli investimenti dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, parte della pianificazione per il potenziamento e il rinnovamento delle infrastrutture della darsena commerciale dello scalo al servizio della logistica. In questa ottica, sono stati affidati i lavori per l’adeguamento strutturale della banchina 23.

Un nuovo tassello nel processo di rinnovamento delle strutture portuali che si affianca alla rinascita della banchina 22, ai lavori, in corso, di costruzione della nuova 27 e della nuova pavimentazione delle banchine 19-20-21.

È, inoltre, tornata operativa la banchina 13, dopo i lavori di adeguamento, che hanno comportato un allungamento di 45 metri del fronte di accosto per complessivi 200 metri circa, ciò con evidente aumento della sicurezza all’ormeggio, oltre ad ottenere un aumento del piazzale di circa 790 metri quadrati. I lavori hanno altresì comportato il miglioramento della viabilità mediante la realizzazione di un avanzamento della banchina 11 che viene di nuovo utilizzata per l’attracco dei traghetti.

L’intervento sulla banchina 23, con un importo di aggiudicazione di 11.852.746 euro, è stato affidato ieri al raggruppamento temporaneo di imprese, in costituzione, composto da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit, Impresa costruzioni Mentucci Aldo ed Eurobuilding. Sarà realizzato un intervento di consolidamento e di riparazione dell’infrastruttura per migliorarne le potenzialità di utilizzo per il traffico marittimo commerciale. Propedeutica ai lavori alla banchina 23, è stata la demolizione delle gru portainer, Badoni e Paceco, non più utilizzate. Operazione che si è conclusa a marzo.

Il progetto dei lavori prevede lo smontaggio delle rotaie su cui operano le gru e dei binari ferroviari presenti, che saranno riposizionati, il consolidamento della struttura a celle della banchina di lunghezza pari a 265 metri e del piazzale retrostante, il rifacimento della pavimentazione per circa 4 mila metri quadrati e l’installazione di tutti gli arredi di banchina necessari all’ormeggio. Sulla banchina, adeguata ai carichi delle moderne gru semoventi grazie all’intervento, sarà mantenuta la predisposizione per l’eventuale installazione di gru fisse. I lavori consentiranno, inoltre, di valorizzare le potenzialità dell’intermodalità nello scalo dorico grazie alla presenza dei binari ferroviari che consentono il trasporto delle merci fino a ciglio banchina. Come per ogni altro intervento di adeguamento delle banchine anche la 23 sarà dotata della predisposizione all’elettrificazione. Sarà, inoltre, interessata dal progetto di dragaggio del bacino portuale che coinvolgerà le banchine commerciali, dalla 19 alla 26 con un investimento complessivo di 16,5 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare la navigabilità dello scalo.

“Stiamo proseguendo nel miglioramento delle infrastrutture del porto di Ancona, con l’obiettivo di rendere lo scalo ancora più competitivo in un mercato internazionale che cambia velocemente – afferma Vincenzo Garofalo, Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. Le banchine, con i piazzali e i dragaggi, sono gli strumenti con cui far crescere il lavoro del porto e con i quali, come Adsp, affianchiamo l’impegno delle imprese e degli operatori nel cercare nuove opportunità di sviluppo”.