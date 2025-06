Il sindaco Barattoni e il presidente della Regione de Pascale incontrano il nuovo commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna Francesco Benevolo

Questa mattina il sindaco di Ravenna con delega al Porto, Alessandro Barattoni, e il presidente della Regione, Michele De Pascale, hanno incontrato nella residenza comunale il nuovo commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna, Francesco Benevolo.

“Sono soddisfatto dell’incontro avuto – ha dichiarato il sindaco Barattoni -: si è trattato di un momento importante per conoscersi e per confrontarsi sulle necessità e sulle sfide del nostro scalo. Come ho già avuto modo di dire grazie al lavoro degli anni scorsi, oggi siamo nelle condizioni di sviluppare determinate potenzialità e di gestire alcune criticità.

In particolare, serve un lavoro di squadra per reperire le risorse necessarie al completamento dei lavori delle banchine che ancora mancano per sfruttare tutte le potenzialità dei dragaggi dell’hub, così come è necessario un ragionamento condiviso fra Comune, Regione e Autorità Portuale di Ravenna sul nodo delle infrastrutture, a partire da un secondo attraversamento sul Candiano. Credo che le istituzioni debbano procedere insieme, per questo ho apprezzato la volontà di mantenere il confronto aperto fin dalle prossime settimane sulle questioni che direttamente e indirettamente riguardano il nostro hub logistico. Ho deciso di tenere per me la delega perché credo nello sviluppo dello scalo come volano per l’economia ravennate, consapevoli delle difficoltà, ma con la volontà di continuare a far crescere il nostro porto”.

“L’incontro di questa mattina con il nuovo commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna, Francesco Benevolo, e con il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, è stato molto positivo – commenta il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale -. La Regione Emilia‑Romagna è in prima fila nel sostenere lo sviluppo del Porto di Ravenna. Sono certo che, nel rapporto fra Autorità Portuale di Ravenna, Regione e Comune, si potrà fare un ottimo lavoro di squadra”.

“Il confronto odierno con il sindaco Barattoni e con il presidente de Pascale – ha dichiarato il Commissario Benevolo – ha confermato la condivisione di quelle che si ritiene siano le priorità per garantire al nostro scalo di consolidare e sviluppare il proprio ruolo di hub strategico per il Paese. Un hub che deve essere portuale ma anche logistico e per questo è ora importante procedere con tutti i soggetti interessati nell’attuare il potenziamento dei collegamenti da e per il porto, elemento sul quale oggi si gioca molto della competitività del nostro scalo ed attraverso il quale sarà possibile trarre il massimo dalle opere realizzate con il progetto dell’hub. Sono certo che le Istituzioni lavoreranno insieme, in un dialogo aperto e costruttivo, e con il supporto di tutti daremo corso a quelle progettualità in grado di rendere il nostro scalo ancora più competitivo e sostenibile”.