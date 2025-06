AdSP MTMI: Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale

Si è riunito questa mattina il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, presieduto dal presidente Andrea Agostinelli.

All’ordine del giorno la manifestazione di parere sul rilascio o rinnovo di autorizzazioni dell’attività di impresa portuale per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali negli scali di Gioia Tauro, Vibo Valentia Marina e Crotone e su istanze di concessione demaniale marittima nei porti di Crotone e di Gioia Tauro.

Nel corso della discussione, tra le istanze portate in seno al Comitato, è stato dato parere favorevole all’unanimità all’ampliamento di concessione demaniale marittima presentata dalla ditta Metal Carpenteria srl, che svolge attività di carpenteria metallica di banchina nel porto di Crotone, al fine di avere una maggiore disponibilità di spazi di manovra. Parere favorevole all’unanimità, anche, per l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di impresa per le operazioni e/o servizi portuali presentate dalla ditta Mammoet srl e MG srls per il porto di Crotone e di Coopmar nello scalo portuale di Gioia Tauro.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, il confronto in merito all’utilizzo dello specchio acqueo della “Darsena Marinai d’Italia del porto di Gioia Tauro” per finalità diportistiche.

Tenuto conto degli spazi dello specchio acqueo disponibili, si è deciso di aprire un tavolo tecnico di dettaglio per individuare ulteriori soluzioni di utilizzo della darsena, attualmente in uso ai servizi tecnico-nautici e con atti concessori storici già in essere.

A conclusione della riunione, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio Andrea Agostinelli ha voluto rivolgere il suo ringraziamento agli attuali membri del Comitato di Gestione e ai membri degli storici Comitati portuali, che si sono succeduti nel corso dei circa 10 anni della sua presidenza, essendo il suo mandato scaduto lo scorso 17 giugno e attualmente in regime di prorogatio. “Nel corso di questi nove anni e mezzo – ha detto il presidente Andrea Agostinelli – abbiamo portato a termine un ottimo lavoro, contraddistinto da una proficua partecipazione e collaborazione istituzionale tra tutti i membri protempore dei vari Comitati.

A tale proposito, desidero rivolgere il mio sentito ringraziamento per l’importante e lungimirante lavoro svolto nel corso di questi anni. In sinergia, abbiamo adottato scelte ed indirizzi affinché i porti della nostra circoscrizione, primo tra tutti Gioia Tauro, raggiungessero ottimi traguardi e – sono certo – altrettanti ne raggiungeranno, grazie all’armonia che sempre ha guidato le nostre riunioni e la nostra visione”.