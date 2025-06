AdSP Palermo, Salvini indica l’ex europarlamentare leghista Annalisa Tardino

(Foto courtesy sito ufficiale di Annalisa Tardino)

Fatta la scelta della Tardino, si attende adesso solo l’ufficialità

Roma. Il Sistema Portuale di Palermo-Termini Imerese-Trapani cambia pagina con la nomina a presidente dell’AdSP di Annalisa Tardino, di Licata e voluta (qualcuno dice non scelta) dal Ministro Matteo Salvini.

La nomina della ex- europarlamentare della Lega e già segretaria regionale del Carroccio, Avv. Annalisa Tardino, segna un passo importante nella pianificazione di uno sviluppo economico e logistico della Sicilia in questa fase complessa della transizione che il sistema dei trasporti marittimi attraversa.

La Lega, quindi avrebbe vinto una competizione fra candidati con la sua proposta di Tardino: Luca Lupi, attuale segretario generale dell’Autorità portuale del capoluogo; Carlo Amenta, commercialista e docente universitario sul cui nome aveva puntato un’ala di Forza Italia..

La Tardino, quindi, va a guidare la grande macchina che gestisce l’area portuale e la costa di Palermo e gli approdi di Termini, Trapani, Sciacca, Porto Empedocle, Licata e Gela.

Il Ministro Salvini con la sua scelta di Tardino supererebbe le diatribe e difficoltà (Manuale Cencelli) sulle quali gli alleati della coalizione governativa puntavano altri big del panorama politico.

Il governatore Renato Schifani ha sempre detto che avrebbe preferito dare continuità al lavoro di Pasqualino Monti affidando la guida dell’Autorità portuale a Luca Lupi, che a questo punto però potrebbe restare nell’attuale ruolo di segretario generale.

Mentre una parte di Forza Italia nei mesi scorsi aveva provato a lanciare il nome di Carlo Amenta, professionista palermitano e docente universitario che aveva già assunto con successo altri incarichi pubblici a Palermo.

Annalisa Tardino, laurea in Giurisprudenza, con un dottorato in Diritto Interno e Diritto Sovranazionale, presso l’Università degli Studi di Palermo, abilitazione all’esercizio della professione forense, si è occupata di diritti civili e politiche sociali; ha conseguito un master di secondo livello presso l’Università Roma Tre in Diritto e Management dei servizi sanitari e socio sanitari, ordinamento del farmaco.

Non ha la patente nautica!!!

L’iter della nomina prevede che dopo l’ufficializzazione dell’indicazione di Tardino da parte del Ministero dei Trasporti si dovrà passare da un parere non vincolante dalle Commissioni di Camera e Senato.

Abele Carruezzo