E il Mar Tirreno Centro-Settentrionale a Fratelli d’Italia

(Foto courtesy sito ufficiale di Raffaele Latrofa)

L’Ing. Raffaele Latrofa, vicesindaco di Pisa, designato alla presidenza dell’AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

Roma. Per il Sen. Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, un weekend impegnativo sulle scelte dei designati a presidenti delle varie AdSP.

Dopo quella di Annalisa Tardino a presidente dell’AdSP siciliana, è stata la volta della designazione di Raffaele Latrofa a nuovo presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.

Latrofa è un ingegnere civile e responsabile regionale del Dipartimento Grandi Infrastrutture e Riqualificazione Urbana del Partito Fratelli d’Italia, oltre ad essere vice sindaco di Pisa.

Dirigente ai Lavori Pubblici, Protezione Civile, Patrimonio e Ambiente sia n ambito privato in qualità di titolare di Studio d’Ingegneria Civile.

Dal suo curriculum vitae non risulta sia in possesso di una “comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale” come richiesto dalla normativa vigente per essere nominato presidente di una AdSP.

La lettera, firmata dal vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, evidenzia un ‘riequilibrio politico’ e segna una tappa decisiva del procedimento.

Anche Raffaele Latrofa non ha la patente nautica!!!

Il Dicastero ha ricordato che la Regione dovrà ora esprimere il proprio parere, prima che la proposta venga trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari per il parere finale.

Abele Carruezzo