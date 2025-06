PORTO DI VENEZIA, NUOVA CONCESSIONE AL GRUPPO ORMEGGIATORI

Venezia – L’Autorità di Sistema Portuale sigla una nuova concessione con il Gruppo Ormeggiatori per l’occupazione e l’utilizzo, fino al 2027, di un compendio composto da un ufficio situato nei fabbricati portuali di Santa Marta a Venezia, uno specchio acqueo in canale della Giudecca e aree ad uso parcheggio a San Basilio.

“Parte integrante della comunità portuale veneziana, il Gruppo Ormeggiatori svolge un ruolo cruciale nella movimentazione delle navi, contribuendo con un’operatività continua sulle 24 ore, a efficientare il funzionamento dello scalo e a migliorarne la competitività complessiva, in un contesto operativo reso anche più sfidante dal modello di porto-diffuso che ha ulteriormente messo in evidenza l’importanza di questa eccellenza veneziana” spiega il presidente dell’Autorità Fulvio Lino Di Blasio che aggiunge “Oltre alle attività di ormeggio e disormeggio, il personale del Gruppo ricopre anche funzioni di sicurezza, occupandosi di assistenza e soccorso a navi e imbarcazioni da diporto in pericolo nell’ambito delle acque portuali”.

La società cooperativa, costituita da personale qualificato iscritto in un apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto, è particolarmente attenta alla formazione dei suoi lavoratori e, proprio in questi mesi, ha fatto richiesta alla Capitaneria stessa, d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale e con i pareri favorevoli delle associazioni di categoria, di avviare l’iter di ripianamento della pianta organica che prevede l’inserimento di altre 4 figure per raggiungere così le 42 unità complessive.

“Questa nuova concessione è conferma del nostro radicamento con il sistema portuale veneto – commenta il presidente del Gruppo Ormeggiatori, Marco Gorin- Anche grazie ad essa riusciremo a garantire una crescita in termini di servizi, che attualmente si aggirano intorno ai 6600 all’anno, di occupazione e di fatturato, oggi tornato finalmente a livelli pre-pandemici. Stiamo, inoltre, investendo costantemente nell’ammodernamento del nostro parco mezzi acqueo con l’acquisto di due nuove imbarcazioni che ci consentiranno di svolgere il nostro lavoro al servizio del porto in modo sempre più efficiente”.