AdSP del Mare Ionio: Con BE:TWIN tecnologie all’avanguardia per la gestione dei porti di Patrasso e Taranto

TARANTO– Comincia oggi, con il kick off meeting del progetto BE:TWIN, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, la rivoluzione digitale dei porti di Taranto e Patrasso. Finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, con un budget di oltre 2 mln di euro, il progetto punta a migliorare l’efficienza operativa, ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la cooperazione transfrontaliera, introducendo la tecnologia Digital Twin nella gestione portuale.

I due porti, con la collaborazione di MEDISDIH (Apulian Mechatronic Technological Cluster and Digital Innovation Hub in Italia) e CTI “Diophantus” (Computer Technology Institute and Press “Diophantus” in Grecia), svilupperanno una piattaforma tecnologica in grado di mettere a disposizione una riproduzione digitale dettagliata e tridimensionale dei porti e delle loro infrastrutture (banchine, edifici, strade, aree a verde, servizi). Anche grazie all’intelligenza artificiale e alle tecnologie più avanzate, si potranno così pianificare più precisamente interventi di manutenzione, verificare il rispetto delle misure di sicurezza, simulare scenari ipotetici e decidere più velocemente ed efficacemente.

Durante i 24 mesi di progetto saranno realizzate attività di analisi, progettazione e sperimentazione che culmineranno nell’implementazione di soluzioni operative e nell’elaborazione di un Action Plan transnazionale che sarà un modello replicabile per altri porti del Mediterraneo.

Questi due snodi cruciali della mobilità italiana e greca potranno, quindi, affrontare con un approccio integrato le sfide comuni ai porti mediterranei, come la gestione del traffico, la necessità di sostenibilità e la modernizzazione delle infrastrutture. Le tecnologie digitali avanzate (come IoT, simulazione, analisi dati), la gestione green e le dinamiche della cooperazione internazionale sono la chiave della riuscita di un progetto ideato per andare oltre le pratiche attuali, promuovendo una digitalizzazione olistica e sostenibile delle infrastrutture portuali, in linea con le strategie europee per la transizione digitale e verde.

Foto/interviste: S.C.

Raffaella Ladiana, segretario generale facente funzioni AdSP del mare Ionio

INTERVENTO DOTT.SSA RAFFAELLA LADIANA, SEGRETARIO GENERALE F.F. ADSP DEL MAR IONIO

Il progetto BE:TWIN affronta sfide comuni ai porti mediterranei, come la gestione del traffico, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e la modernizzazione delle infrastrutture. L’innovazione principale sta nell’approccio integrato che mette insieme le tecnologie digitali più avanzate (intelligenza artificiale, IoT, simulazione, analisi dati), la gestione green e la cooperazione internazionale.

Il progetto promuove infatti una digitalizzazione olistica e sostenibile delle infrastrutture portuali, in linea con le strategie europee per la transizione digitale e verde.

Con questo progetto, l’ADSPMI e il porto intero compie un grosso salto in avanti dal punto di vista dell’innovazione tecnologica. Dopo aver digitalizzato, in questi anni, i principali processi del porto, attraverso il Port Community System, poi integrato con i sistemi di interoperabilità con il PMIS e le operazioni di accesso ai varchi, si pone oggi la sfida di creare uno strumento che contenga e gestisca, anche con l’uso dell’intelligenza artificiale, la mole dei dati dei processi portuali. Il Digital Twin consentirà al porto di Taranto di programmare le attività di gestione dell’ambito portuale, di valutare preventivamente l’impatto dell’azione amministrativa sulla pianificazione e sulla gestione del porto e sull’efficienza dei servizi portuali.

Il progetto BE:TWIN consente di avere una riproduzione digitale dettagliata e tridimensionale del porto con tutte le sue infrastrutture: banchine, edifici, strade, aree a verde, servizi che, grazie all’intelligenza artificiale e alle tecnologie più avanzate, supporterà l’AdSP nel pianificare gli interventi di manutenzione, verificare il rispetto delle misure di sicurezza, avere tempi più efficienti nelle decisioni e costruire una vision nel lungo periodo e valutare scenari ipotetici che permettano di determinare la direzione del futuro sviluppo del porto.

Vorrei sottolineare anche il processo economico virtuoso che il progetto ci permette di seguire perché i fondi del progetto BE:TWIN coprono l’intero investimento del progetto. Ringrazio, per questo l’Autorità di Gestione del Programma Grecia-Italia e, in particolare, il Dott. Gadaleta del Segretariato Congiunto che con la sua presenza qui, oggi, dimostra come il Programma abbia creduto fortemente in questa nostra proposta e ci accompagni adesso nelle sue fasi di realizzazione.

Gianfranco Gadaleta, coordinatore segretariato programma Italia-Grecia

Sotirios Michalopoulos CTI GREECE