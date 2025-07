PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA: DICHIARAZIONI DEL NEO-COMMISSARIO STRAORDINARIO MATTEO GASPARATO

Venezia – A seguito della nomina a Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, Matteo Gasparato ha dichiarato:

“Ringrazio Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la fiducia accordatami. I Porti di Venezia e Chioggia sono un nodo portuale di rilevanza europea e devono essere valorizzati per la loro funzione di hub logistici, industriali ed energetici, nell’ottica di supportare e favorire la crescita del sistema produttivo e occupazionale del Nordest e dell’Italia. Ringrazio il Presidente Fulvio Lino Di Blasio per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti. Sono certo che riusciremo a mettere a valore le straordinarie potenzialità dei nostri scali, grazie a una proficua collaborazione con l’Autorità Marittima e le istituzioni locali e regionali, al confronto costruttivo con le comunità portuali veneziana e clodiense e a un’efficiente integrazione fra il sistema portuale e gli interporti regionali”.