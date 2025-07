Vado Ligure: firmato Protocollo d’Intesa per lo sviluppo dell’occupazione e la valorizzazione dello Sportello Imprese e Lavoro

Savona – È stato sottoscritto oggi, presso UISV, un Protocollo d’Intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Comune di Vado Ligure, il Consorzio PerGenova Breakwater con Fincosit S.p.A., ANCE Savona, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della Provincia di Savona, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione locale e nello stesso tempo valorizzare il ruolo dello Sportello Informativo Lavoro e Sviluppo.

L’accordo si inserisce nell’ambito delle iniziative previste dall’Accordo di Programma per la realizzazione del Terminal Contenitori di Vado Ligure, con particolare attenzione alla cantierizzazione della nuova Diga Foranea di Genova, i cui cassoni saranno realizzati proprio nel territorio vadese.

Tra i principali impegni previsti dal Protocollo c’è la messa a disposizione da parte del Consorzio PerGenova Breakwater e di Fincosit S.p.A. di un documento sulle esigenze occupazionali e sulle attività potenzialmente affidabili a terzi; l’attivazione dello Sportello Lavoro per la raccolta delle candidature e l’eventuale promozione di percorsi formativi e di aggiornamento in collaborazione con l’Ente Scuola Edile Savonese; la valutazione prioritaria dell’utilizzo di imprese locali per forniture, approvvigionamenti e servizi e un monitoraggio periodico congiunto sull’andamento delle attività di cantiere e sulle iniziative di formazione, riqualificazione e inserimento lavorativo.

In aggiunta nel documento firmato per l’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale dal commissario straordinario Matteo Paroli, dal sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi e per le imprese da Silvio Fascio (Consorzio PGBW) e da Massimo Franzini (Fincosit Spa), dai rappresentanti sindacali di CGIL Andrea Pasa, Cisl Simone Pesce e UIL Roberto Fallara, e da Mattia Minuti in rappresentanza di Ance Savona (Sezione imprenditori edile dell’Unione Industriali) è stato anche condiviso l’impegno al rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali del settore edile e delle norme sulla sicurezza e qualità del lavoro.

Il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale, Avv. Matteo Paroli, ha spiegato: “E’ importante promuovere sinergie tra istituzioni, imprese e parti sociali per accompagnare le grandi opere infrastrutturali a una ricaduta positiva sul lavoro locale “.

Con questa intesa si rafforza il ruolo dello Sportello Imprese e Lavoro come strumento operativo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, stimolare lo sviluppo economico locale e garantire qualità e trasparenza nelle procedure di reclutamento e appalto.