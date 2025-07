Livorno, Piombino e Portoferraio, avanti tutta sul cold ironing

La soddisfazione del commissario straordinario dell’AdSP, Davide Gariglio: “Rispettato ad oggi il cronoprogramma dei lavori. Tra poco più di un anno i tre porti del Sistema saranno attrezzati per alimentare la sosta delle navi a banchina”

Procedono speditamente i lavori di realizzazione dei sistemi di cold ironing a Livorno, Piombino e Portoferraio, affidati a Dicembre 2023 dopo gara al Consorzio Integra e finanziati complessivamente con 77,5 mln di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal relativo Fondo complementare.

Nello scalo portuale labronico l’obiettivo è quello di realizzare una sottostazione all’interno dell’area Enel ex-centrale Marzocco e tre cabine di conversione a servizio rispettivamente dei passeggeri (comprese le crociere) e container, la prima da ubicare all’interno degli attuali silos, la seconda cabina da posizionare nell’area destinata al futuro terminal crociere in prossimità della Calata Alto Fondale, l’ultima presso la Darsena Toscana.

La notizia è che ad oggi è stata realizzata una parte consistente dei percorsi in scavo con la posa dei cavidotti sia nell’area passeggeri che in quella dei container.

Sono inoltre partiti i lavori di trivellazione orizzontale controllata del sottosuolo per la posa dei cavidotti nei pressi del del ponte girevole prospicente la Fortezza Vecchia (lavori completati) e sul Canale dei Navicelli (lavori in corso). Avviati anche gli interventi per la realizzazione delle cabine di conversione sulla Calata Sgarallino e in Darsena Toscana.

Anche nel porto di Piombino sono stati di fatto realizzati e quasi completamente terminati i percorsi in scavo con la posa dei cavidotti ed è stata completata la fondazione per la cabina di conversione.

Stesso risultato per lo scalo portuale elbano, nel quale sono al momento in corso sia la posa dei cavi che i lavori di costruzione la cabina di conversione.

“Dalla consegna dei lavori, avvenuta nell’ultimo trimestre 2023, le ditte appaltatrici e gli Uffici tecnici della Port Authority, che ringrazio per il fattivo impegno, si sono dati da fare per rispettare il cronoprogramma” ha dichiarato il commissario straordinario dell’AdSP, Davide Gariglio.

“Se tutto dovesse procedere come previsto, tra poco più di un anno i porti di Piombino/Portoferraio e, a seguire, quello di Livorno saranno attrezzati per alimentare la sosta delle navi a banchina” ha aggiunto, sottolineando l’importanza strategica di un lavoro che sino ad oggi ha raggiunto risultati tanto apprezzabili da essere stati meritoriamente sottolineati da Transport & Environment (T&E), una importante organizzazione europea per la decarbonizzazione dei trasporti, che in base ai dati forniti da DNV ha pubblicato uno studio in cui ha fatto il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei diversi progetti in corso per l’elettrificazione delle banchine di 31 porti europei.

“Dall’analisi di T&E emerge come il porto di Livorno sia a livello europeo uno dei pochi ad aver installato o appaltato più della metà dei lavori di realizzazione degli impianti di cold ironing – è il commento di Gariglio -, si tratta di un apprezzamento che, lungi dall’ingenerare appagamento per gli obiettivi raggiunti, rappresenta per questa Autorità Portuale un ulteriore stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione verso il raggiungimento del traguardo finale”.