L’AdSP di Livorno entra nella rete internazionale Plika

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è entrata a far parte di PLIKA (Port Logistic International Knowledge Academy), la rete internazionale dedicata alla formazione, all’innovazione e alla condivisione della conoscenza nei settori della logistica e dei porti.

“Il Porto di Livorno apporta alla rete un’esperienza preziosa, che include il proprio Centro di Formazione Professionale interno, un ruolo attivo in progetti europei (Erasmus+, Horizon 2020, Interreg, tra gli altri) e un lavoro pionieristico nei campi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell’innovazione nella formazione” scrive in una nota l’Associazione, sottolineando come il modello Livorno (con il suo approccio allo sviluppo delle competenze, al progresso ambientale e tecnologico e alla collaborazione con le istituzioni europee) rappresenti un modello di eccellenza.

Nella foto: il dirigente formazione dell’ente, Claudio Capuano, con lo staff della formazione.