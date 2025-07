Paroli: “Congratulazioni a Paolo Piacenza per il nuovo incarico, continuità garantita nel ruolo di Segretario Generale”

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, rivolge i suoi migliori auguri all’Avv. Paolo Piacenza per il nuovo incarico come Commissario Straordinario dell’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio conferitogli dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente Paroli ha dichiarato: «Colgo l’occasione per rivolgere a Paolo Piacenza il mio augurio di buon lavoro per il nuovo incarico a Gioia Tauro, che sono certo saprà affrontare con serietà, competenza e visione. La nomina testimonia la fiducia che le istituzioni ripongono in lui, pienamente meritata».

In attesa del completo rinnovo degli organi di vertice dell’Autorità, il Presidente conferma che l’Avv. Piacenza continuerà a svolgere le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. «Confermo la permanenza in carica del Segretario Generale Paolo Piacenza – aggiunge Paroli – un professionista che ha sempre dimostrato competenza, senso delle istituzioni e disponibilità, anche nelle situazioni più complesse.

Desidero rassicurare tutti gli interlocutori istituzionali e operativi del nostro sistema che, pur assumendo questa nuova funzione, l’avvocato Piacenza continuerà a garantire pienamente lo svolgimento delle proprie attività nel ruolo di Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, assicurando continuità, operatività e impegno costante nello sviluppo delle progettualità in corso”.