Porto di Napoli: ripartono le attività di autotrasporto grazie al confronto costruttivo tra istituzioni, operatori e associazioni di categoria

Un incontro risolutivo, tenutosi presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha permesso di superare le recenti criticità che avevano interessato l’autotrasporto all’interno dell’area portuale di Napoli. Alla riunione, hanno partecipato in maniera attiva e collaborativa tutti gli attori chiave del sistema portuale: Capitaneria di Porto di Napoli, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Assoagenti, Co.Na.Te.Co. Spa, Terminal Flavio Gioia Spa, Soteco Srl, insieme all’Associazione FITA CNA Campania Nord.

Il dialogo aperto ed il senso di responsabilità condiviso tra istituzioni, operatori e rappresentanti, ha permesso di superare l’impasse e ristabilire, la piena operatività dei flussi di autotrasporto all’interno del porto di Napoli.

Tra le soluzioni condivise nell’incontro, oggetto di una ordinanza, ci sono l’attivazione di una nuova postazione al varco Bausan, per rendere più snello il transito dei mezzi in ingresso e in uscita, ed il blocco temporaneo, nelle ore pomeridiane, della circolazione per i veicoli non destinati al trasporto merci, per favorire una maggiore fluidità e sicurezza del traffico portuale.

L’Autorità Portuale desidera ringraziare tutti i soggetti coinvolti per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati. La collaborazione tra enti pubblici, terminalisti e rappresentanze degli autotrasportatori è stata determinante per individuare soluzioni concrete ed efficaci.

Un ringraziamento particolare va anche alle imprese di autotrasporto, che hanno affrontato questa fase delicata con equilibrio, professionalità e spirito collaborativo e a tutti gli uffici dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale il cui impegno costante ed il lavoro coordinato sono stati determinanti per giungere in tempi rapidi alla soluzione operativa e determinanti al fine di garantire supporto tecnico.

L’Autorità conferma il proprio impegno a proseguire il confronto con tutti gli attori del sistema, anche in vista dell’avvio dei nuovi strumenti digitali per la gestione dei flussi in uscita dal porto.

Il porto di Napoli è un’infrastruttura strategica per l’economia nazionale: solo attraverso una cooperazione solida, continua e costruttiva sarà possibile affrontare le sfide future e assicurare uno sviluppo efficiente, sicuro e sostenibile dell’intero comparto logistico-portuale.