PORTO DI ANCONA: BANDO DI GARA PER LA DEMOLIZIONE DEI PADIGLIONI TUBIMAR DANNEGGIATI DALL’INCENDIO DEL 2020

Ancona – Un nuovo passo per il recupero della piena funzionalità dell’area ex-Tubimar nel porto di Ancona. È pubblico il bando di gara per la demolizione dei capannoni danneggiati dall’incendio verificatosi nella notte del 16 settembre 2020 nel centro logistico e di produzione della cantieristica nautica del porto di Ancona.

Il bando ha una base d’asta pari a circa 730.000 EUR; le offerte per la gara dovranno essere presentate entro il prossimo 2 ottobre. La procedura di gara scelta è ad offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Prevista inoltre la valorizzazione, ove possibile, delle parti di metallo che potranno essere riciclate.

La superficie totale interessata dalla demolizione è di 15.260 metri quadri. Grazie all’atto di indirizzo deliberato dal Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale, le superfici, una volta liberate dai rottami e dai ruderi, saranno oggetto di un bando per insediare attività connesse alla cantieristica degli yacht. La durata prevista dei lavori, a seguito della aggiudicazione, è di 4 mesi e mezzo.

“Il bando che indiciamo oggi – afferma Vincenzo Garofalo, Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale – costituisce l’intervento più atteso per la piena funzionalità dell’area ex-Tubimar, perché consentirà di fare tabula rasa dei ruderi del grave incendio di 5 anni fa e rendere di nuovo pienamente produttivi questi spazi, a servizio del cluster della nautica di lusso. Un’ulteriore risposta alle aspettative degli operatori del porto di Ancona per la crescita dello scalo.”

