A Livorno, evento di disseminazione e valutazione dei risultati del progetto europeo NextTrain.Ports

Formazione e innovazione, un legame sempre più stretto

Ieri,a Livorno, presso la Sala Ferretti della Fortezza Vecchia, si è svolto un evento di disseminazione e valutazione del progetto europeo NeXTraIn.PortS, finanziato dal programma Erasmus+ 2021–2027 e realizzato in partenariato tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (capofila), la Fundación Valenciaport, lo STC Group di Rotterdam, l’Università del Pireo, il Centro di Formazione Logistica e Intermodale del porto di Venezia, il Centro di competenza Start 4.0 di Genova e Provincia di Livorno Sviluppo.

Durante l’evento sono stati presentati i risultati dell’analisi condotta per individuare i profili professionali coinvolti nei processi di innovazione nei porti europei, che costituiscono la base per la definizione di nuovi percorsi formativi. Le imprese e istituzione del cluster portuale e intermodale dei paesi partner di competenza hanno avuto un ruolo centrale nella definizione delle traiettorie di sviluppo del settore, confermando l’importanza della collaborazione tra mondo produttivo e formazione.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e numerose imprese portuali e del settore intermodale, che hanno contribuito attivamente alla discussione con proposte e riflessioni sui fabbisogni formativi e sulle competenze necessarie per affrontare le sfide della digitalizzazione e della transizione energetica.

Il prossimo step del progetto si svolgerà presso il Porto di Venezia dal 24 al 28 ottobre, seguita da ulteriori attività nei porti di Valencia, Rotterdam e Pireo.

Queste esperienze offriranno ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi su buone pratiche e di sperimentare direttamente nuovi metodi e strumenti tecnologici, tra cui soluzioni immersive e applicazioni di realtà aumentata, con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali, promuovere l’innovazione nei processi operativi e gestionali tramite nuovi modelli formativi.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto concreto e costruttivo, confermando il ruolo strategico della formazione nella trasformazione sostenibile e digitale del sistema portuale europeo.

“Il progetto NeXTraIn.PortS rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di un ecosistema portuale europeo più innovativo, sostenibile e competitivo” ha dichiarato il dirigente promozione e formazione dell’AdSP MTS, Claudio Capuano, che ha aggiunto: “Grazie alla collaborazione con le imprese e all’utilizzo di tecnologie immersive, stiamo definendo nuovi standard formativi capaci di rispondere alle sfide del futuro”.