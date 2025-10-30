PORTO DI ANCONA: INCONTRO DI BENVENUTO CON I COMANDANTI DELLE NAVI ETNA E MARTINENGO

Tradizionale scambio del crest nella sede Adsp

Ancona – Benvenuti alle navi della Marina Militare Etna e Martinengo nel porto di Ancona. Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico, Vincenzo Garofalo, e il Segretario generale Adsp, Salvatore Minervino, hanno incontrato ieri, nella sede dell’Ente, il Comandante di nave Etna, Capitano di Vascello Alessandro De Lucia, e il Comandante di nave Martinengo, Capitano di Fregata Marco Cassetta.

Le due navi sono attraccate al Porto antico in vista della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate alla cui cerimonia del 4 Novembre parteciperà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ai due Comandanti, il Presidente Garofalo ha espresso il benvenuto dell’Autorità di sistema portuale e di tutta la comunità del porto di Ancona. Ha accompagnato la visita il tradizionale scambio del crest.