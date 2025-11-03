PORTO DI ANCONA: BENVENUTO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Domani parteciperà alla Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate che sarà celebrata nello scalo dorico

Ancona – “Benvenuto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel porto di Ancona per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Siamo profondamente onorati, come Ente e come comunità portuale, della presenza del Capo dello Stato, che rappresenta i valori della Costituzione che condividiamo profondamente”. Questo il saluto di benvenuto del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, per l’arrivo nello scalo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parteciperà domani alla Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate che si svolgerà al Porto antico.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un così importante avvenimento della nostra Repubblica, per il quale ringraziamo il Ministero della Difesa, rappresentato dal Ministro, Onorevole Guido Crosetto, per averci coinvolto. Abbiamo cercato di dare il supporto e il contributo che ci è stato richiesto, come sempre nel rispetto della massima collaborazione istituzionale che ispira il nostro lavoro quotidiano. Un evento che consente anche di accogliere nello scalo le persone che verranno a visitare le navi della Marina Militare Etna e Martinengo e Gregoretti delle Capitanerie di porto-Guardia costiera avvicinando, ancora una volta, la città di Ancona al suo porto”.