ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE: COMITATO DI GESTIONE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026

Con il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti e dell’Organismo di partenariato della risorsa mare

Ancona – Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha approvato all’unanimità, nell’ultima seduta, il bilancio di previsione 2026 dell’Ente, con il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti e dell’Organismo di partenariato della risorsa mare.

Il documento prevede entrate per 23,4 milioni, dovute in particolare, nella parte corrente, a canoni demaniali (6,5 milioni), proventi dalle autorizzazioni per operazioni e servizi portuali (900 mila), per i traffici passeggeri (1,6 milioni) e automezzi (1 milione), tasse portuali sulle merci (5,26 milioni) e di ancoraggio (2,1 milioni).

Il bilancio di previsione 2026 include l’attivazione di investimenti per 32,7 milioni per le infrastrutture portuali. Ai nuovi investimenti si sommano quelli attualmente in essere, come la banchina 27 del porto di Ancona, gli interventi di escavo nei diversi porti del sistema portuale e gli investimenti in digitalizzazione, per una previsione totale per il 2026 di 117,9 milioni. Investimenti, questi, coperti anche dall’avanzo di amministrazione dell’Ente, pari a 147,7 milioni, in buona parte vincolati proprio per affrontare le opere previste. La previsione dell’Autorità di sistema portuale per il bilancio 2026 è di concludere la gestione con un avanzo di 32,2 milioni, somma anch’essa in prevalenza vincolata alle opere già programmate, e un risultato di amministrazione libero di 203 mila euro.

“Abbiamo definito un bilancio di previsione 2026 affidabile e sostenibile nella contabilità delle entrate e delle uscite, che tiene conto dei fenomeni che stiamo vivendo – afferma il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Un atto che conferma gli investimenti per le infrastrutture, nostra principale priorità, in particolare quelli che stiamo realizzando con i fondi del Piano nazionale di resistenza e resilienza per i quali stiamo rispettando i tempi previsti”.

Confermato, ha sottolineato il Presidente Garofalo durante il Comitato di gestione, “il programma che stiamo attuando per il completamento della Pianta organica dell’Adsp, che ci consentirà di gestire con efficacia le necessità dei porti del sistema, gli investimenti nella sostenibilità, nella digitalizzazione e nell’efficientamento dei servizi. Lavoriamo con impegno, fiduciosi di poter contribuire ad un miglioramento dell’economia marittima nel nostro sistema portuale”.