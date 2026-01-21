Livorno, consegnati i lavori per il potenziamento del fascio ferroviario in Via Leonardo da Vinci

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di potenziamento del fascio ferroviario da quattro binari che si trova nella parte terminale di Via Leonardo da Vinci, tra l’edificio della Guardia di Finanza e l’accesso stradale al varco Galvani.

L’intervento ha un costo di 3,1 milioni di euro e consiste nell’estensione del fascio ferroviario per raggiungere i moduli di circa 600 metri.

L’obiettivo dei lavori, con la prima fase che dovrà concludersi entro il prossimo 30 giugno, è quello di migliorare l’efficienza del terminal ferroviario per gestire la movimentazione di treni di almeno 550 metri, senza spezzarli.

L’opera è finanziata dal progetto AGRO-LI (focalizzato sul miglioramento e ammodernamento delle infrastrutture portuali dedicate per l’accessibilità della filiera agroalimentare nel porto di Livorno) che ha ricevuto i contributi dal Pnrr del Ministero dell’Agricoltura a valere sul Bando per lo sviluppo della logistica agroalimentare.