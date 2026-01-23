COMINCIA A FEBBRAIO LA STAGIONE CROCIERISTICA 2026 DELL’ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE

Nel porto di Ancona il debutto il 19 febbraio con Viking Star, Msc Lirica arriva il 3 aprile

Nel porto di Pesaro si comincia il 31 marzo, l’exploit del Royal Clipper con nove toccate

Ad Ortona il 1 aprile arriva la nave Artemis

Ancona – La stagione 2026 delle crociere nei porti dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale è già pronta per cominciare.

Nel porto di Ancona il debutto sarà il 19 febbraio con l’arrivo di Viking Star che sarà nello scalo dalle 7, in arrivo da Venezia, fino alle 17. La stessa nave della compagnia svizzera Viking chiuderà il calendario 2026 il 6 dicembre. Sarà quindi una lunga stagione, quasi un anno di crociere che attraccheranno nel porto dorico per un totale di 45 toccate.

Il 3 aprile arriverà Msc Lirica per la prima delle 30 toccate della compagnia di navigazione Msc Crociere che si conferma, anche quest’anno, la protagonista del settore ad Ancona. Nella sua prima giornata nel capoluogo marchigiano, Msc Lirica, che ha una lunghezza di 274,9 metri e la capacità di ospitare fino a 2.679 passeggeri, arriverà alle 8 dal porto greco di Katakolon per ripartire alle 18 per Venezia. La nave di Msc Crociere attraccherà poi ogni venerdì nello scalo dorico fino al 23 ottobre, in arrivo alle 14 dall’isola greca di Mykonos. Msc Lirica ripartirà alle 20.30 in direzione Venezia.

Il calendario crocieristico, oltre a Msc Crociere, include altre cinque compagnie di navigazione. Viking sarà ad Ancona anche con la nave Viking Sea. Marella Cruises tornerà con Marella Explorer 2 così come Ponant con le navi Le Boreal, Le Bougainville e Le Dumont D’Urville, Club Med che arriverà con il bellissimo veliero a cinque alberi Club Med 2 e la compagnia Polar Cruises con Douglas Mawson. Quest’ultima nave, insieme a Le Boreal e Viking Sea, giungerà per la prima volta nel porto di Ancona. Anche se, per le ultime due, sarebbe più corretto dire che “torneranno” visto che sono state costruite nello stabilimento dorico di Fincantieri.

Il calendario 2026 del porto di Ancona, dove lo scorso anno sono arrivati 78.228 crocieristi, accoglierà, quindi, crociere in undici mesi. Un fattore temporale che favorirà la destagionalizzazione del turismo nella città e nelle Marche visto che sono diversi i luoghi amati e interessati dalle escursioni: Riviera del Conero, Grotte di Frasassi, Urbino, Jesi, Senigallia, Osimo, Loreto, Corinaldo con puntate anche fuori regione a Rimini, San Marino, Perugia e Assisi.

Per migliorare i servizi per il traffico delle crociere e per l’accoglienza dei passeggeri dei traghetti, l’Adsp ha progettato un nuovo terminal crocieristico da realizzare alla banchina 15, in sostituzione della struttura esistente, che sarà costruito con criteri altamente innovativi e di sostenibilità energetica ed ambientale. La superficie sarà di 1.600 metri quadrati, l’investimento previsto è di 7,2 milioni di euro. Per la realizzazione dell’edificio, è in corso la verifica del progetto di fattibilità propedeutica alla gara d’appalto.

Nel porto di Pesaro la stagione 2026 inizierà il 31 marzo con l’arrivo della nave Artemis. Lo scalo sarà interessato fino a novembre da 23 toccate di cui 14 delle navi Athena e Artemis della compagnia di navigazione Grand Circle Cruise Line, che effettua viaggi nel mare Adriatico e nel Mediterraneo. L’exploit della stagione pesarese sarà certamente l’arrivo dello spettacolare veliero Royal Clipper a cinque alberi. Ispirato ai vecchi velieri mercantili, è lungo 134 metri e può ospitare 227 passeggeri. Saranno nove le toccate della nave della compagnia Star Clippers, la prima il 28 giugno, l’ultima il 23 agosto.

Nel porto di Ortona, saranno 14 le toccate della stagione 2026 che vedrà protagoniste le navi Artemis e Athena della compagnia Grand Circle Cruise Line. Si comincerà il 1 aprile con Artemis, che arriverà nello scalo ortonese fino all’11 novembre. La prima toccata di Athena sarà invece il 28 giugno.

“L’inizio di una nuova stagione crocieristica è sempre accompagnato da un entusiasmo che coinvolge i porti di destinazione, i cluster marittimi, gli operatori e le comunità delle città che accolgono queste persone – afferma Vincenzo Garofalo, Presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. Siamo convinti che sia così anche per gli scali del nostro sistema in cui le crociere rappresentano uno dei settori di sviluppo sia dell’economia blu sia del turismo e del commercio cittadino e regionale, vetrina di presentazione delle Marche e dell’Abruzzo”.

Il Presidente Garofalo conferma “l’impegno dell’Adsp a sostegno delle possibilità di ampliamento per questo settore con un investimento nel miglioramento dei servizi di accoglienza di questi passeggeri e con la promozione e la conoscenza dei nostri scali e dei territori nelle specifiche fiere internazionali. Un percorso realizzato in collaborazione con istituzioni territoriali, Capitaneria di porto, Guardia di Finanza, Polmare, società di servizio, agenzie marittime, servizi tecnico-nautici”.