Il Porto di Taranto apre le porte all’energia del futuro: accolta la delegazione giapponese FLOWRA per la prima volta in visita istituzionale in Italia

PORTO DI TARANTO –Il Porto di Taranto consolida il proprio ruolo di hub strategico globale per l’energia rinnovabile. Nella giornata del 26 gennaio, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSPMI) ha ospitato una delegazione imprenditoriale giapponese facente capo all’organizzazione FLOWRA (Floating Offshore Wind Research Association).

Si tratta di un evento di rilievo internazionale: l’organizzazione nipponica, che riunisce 21 tra i principali player energetici del Giappone ha scelto proprio lo scalo ionico come tappa d’apertura del proprio tour istituzionale in Italia.

La visita di FLOWRA nasce dal consolidamento dei rapporti internazionali avviati dall’AdSPMI durante l’evento OEEC di Amsterdam, nel quadro di una serie di interlocuzioni B2B con imprese operanti nel comparto dell’eolico marino provenienti da tutto il mondo tra le quali SAITEC, nella persona di Immanuel Capano, Chief Commercial Officer con il quale l’Ente ha coordinato l’organizzazione della missione di incoming. L’associazione giapponese è impegnata nello sviluppo di tecnologie di base per l’eolico offshore galleggiante e intrattiene rapporti bilaterali con i principali soggetti europei leader nella cooperazione e nelle soluzioni scientifiche e tecnologiche

La giornata è iniziata con un proficuo incontro di matchmaking presso la sede dell’Ente, al quale hanno partecipato imprese locali, referenti istituzionali della Regione Puglia e partner strategici come AERO e il GSE (Gestore Servizi Energetici).

Successivamente, la delegazione ha potuto toccare con mano l’operatività del cluster ionico visitando lo stabilimento di Vestas Blades e l’impianto Beleolico di Renexia, primo parco eolico marino del Mediterraneo. Durante i lavori, i vertici dell’AdSP hanno illustrato i principali progetti infrastrutturali in corso, volti a configurare Taranto come il polo di riferimento nazionale per l’eolico offshore galleggiante.

“La visita della delegazione FLOWRA rappresenta un’occasione fondamentale per tessere nuove relazioni internazionali,” ha commentato il Presidente dell’AdSPMI, Giovanni Gugliotti. “Taranto suscita un interesse crescente presso i principali player mondiali dell’energia. È un’opportunità che il territorio deve cogliere con determinazione, specialmente alla luce dell’avvio del procedimento di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal MASE con il Decreto Interministeriale n. 167 del 4 luglio 2025.”

L’interesse manifestato dalla delegazione giapponese conferma l’attrattività dello scalo ionico, rafforzata anche dalle recenti evoluzioni normative in materia di Floating Offshore Wind. L’incontro segna un ulteriore passo avanti nella strategia di internazionalizzazione dell’AdSP del Mar Ionio, proiettando il porto verso un futuro di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e centralità nelle rotte dell’energia verde.