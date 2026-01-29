Nuovi traffici all’orizzonte nel porto di Brindisi, sopralluogo di Geodis e Catl

Questa mattina, nella sede di Brindisi di AdSPMAM, si è svolto un significativo incontro.

Il nostro presidente, Francesco Mastro, ha incontrato una delegazione di investitori cinesi di Geodis e Catl, interessata ad avviare un importante traffico di batterie, stivate all’interno di container che scalerebbero il porto di Brindisi, attraverso navi commerciali.

La delegazione é stata accompagnata da Roberta Minervini, agente marittimo di Elica srl che si è impegnata ad organizzare l’incontro.

Il Presidente e i direttori del Dipartimento Tecnico e di Esercizio, Francesco Di Leverano e Aldo Tanzarella, hanno illustrato le caratteristiche tecniche specifiche dello scalo (banchine, fondali, servizi, ecc).

Il Presidente ha dato agli ospiti ampie rassicurazioni circa la disponibilità di spazi, servizi e infrastrutture, con l’obiettivo di attivare nuovi traffici e attività, al fine di rendere lo scalo messapico sempre più operativo e produttivo.

Continua l’opera del Presidente, volta ad intercettare il numero massimo possibile di traffici per incentivare e sviluppare l’economia del porto e della città.