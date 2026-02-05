Il presidente dell’AdSP MTS, Davide Gariglio, ha inaugurato stamani il corso di formazione per individuare i futuri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (RLSS)

“Il Capitale umano è la risorsa più preziosa”

E’ stato inaugurato stamani in Autorità di Sistema Portuale il corso di formazione finalizzato alla individuazione dei futuri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (RLSS), figure specifiche che in porto coordinano la sicurezza per l’intero sito produttivo, agendo come punto di riferimento tra lavoratori, datori di lavoro, sindacati e istituzioni.

Il corso, aperto esclusivamente ai Rappresentanti di Lavoratori Sicurezza aziendali (RLS) aziendali, mira ad implementare le competenze di queste figure, contribuendo a migliorare i livelli di sicurezza nelle attività svolte in ambito portuale.

Presente alla inaugurazione del corso le organizzazioni sindacali e il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, che nel suo intervento introduttivo ha voluto sottolineare l’importanza strategica di queste professionalità in uno degli ambienti di lavoro più complessi e dinamici al mondo, caratterizzato da alti livelli di rischio infortunistico a causa della presenza di una molteplicità di aziende e della sovrapposizione di diverse attività.

“Operiamo in un settore, quello portuale, molto regolamentato, con una normativa che si presenta ancora oggi all’avanguardia nel campo della tutela e dell’organizzazione del lavoro” ha affermato Gariglio. “Ma le norme da sole non bastano a proteggerci dall’errore umano – ha aggiunto -, per questo occorre investire sempre di più nella formazione sulla sicurezza: si tratta di una leva strategica che trasforma la tutela della salute in un pilastro organizzativo del lavoro in porto”.

Citando il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Matterella, in occasione della seconda edizione degli Stati Generali sulla Salute e sulla Sicurezza sul lavoro, il presidente della Port Authority ha ricordato che la tutela dei lavoratori è la prima forma di giustizia. “Un lavoro non è vero se non è sicuro” ha rimarcato e ha aggiunto: “ancora oggi sento il bisogno di ricordare che gli incidenti in porto possono essere evitati soltanto attraverso l’impegno congiunto di istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali. Il capitale umano resta la principale risorsa del nostro porto”.