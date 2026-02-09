ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE: VISITA PRESIDENTE ASSOPORTI

Incontro fra il neo Presidente dell’Associazione nazionale delle Autorità di sistema portuali Petri e il Presidente Adsp Garofalo sui temi della portualità

Ancona– Un confronto ad ampio spettro sui temi della portualità nazionale e sulle priorità dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. È quello che si è svolto oggi nella sede dell’Ente ad Ancona fra il Presidente di Assoporti, Roberto Petri, e il Presidente dell’Ente, Vincenzo Garofalo.

Il neo Presidente dell’Associazione nazionale delle Autorità di sistema portuali ha infatti avviato nelle Adsp una serie di visite istituzionali per toccare personalmente i temi delle realtà portuali. Ancona è la seconda dopo l’incontro della scorsa settimana a Cagliari.

Petri e Garofalo si sono confrontati sui principali temi di attualità della portualità nazionale e territoriale. Garofalo ha aggiornato il neo Presidente di Assoporti su quanto l’Adsp del mare Adriatico centrale sta realizzando e programmando nel campo delle infrastrutture e dei servizi per i porti di propria competenza, Ancona-Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara, Ortona e Vasto in Abruzzo.

Fra gli interventi in corso dell’Adsp, ci sono l’ammodernamento delle banchine e dei piazzali necessari all’operatività portuale, la realizzazione dei dragaggi, l’organizzazione degli spazi e dei servizi sulla base delle necessità del traffico passeggeri e commerciale e delle imprese degli scali. Garofalo ha descritto, fra i vari progetti portati avanti durante la sua presidenza, la realizzazione di investimenti in infrastrutture portuali per complessivi 81,8 milioni di finanziamenti nazionali e propri e di opere marittime, interventi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione finanziati dal Pnrr nei porti per un totale di circa 38,5 milioni. Prioritari, per l’Adsp, sono inoltre la redazione e l’aggiornamento dei Piani regolatori portuali dopo l’approvazione, nell’aprile 2024, del primo Documento di programmazione strategica di sistema portuale. Atto che ha l’obiettivo di sviluppare l’economia marittima nei sette scali, con particolare attenzione alle opportunità per la cantieristica, al rapporto con le comunità e al ruolo che i porti rappresentano nella crescita del turismo sul territorio.

“La visita del Presidente Petri, che ringrazio per questo incontro, è una preziosa occasione di confronto sul ruolo e sui compiti dell’Ente all’interno del panorama portuale nazionale e internazionale e un’opportunità per promuovere ulteriormente una collaborazione fattiva nella nostra Associazione – ha detto il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo – Un confronto importante sul sistema portuale che è protagonista e riferimento per l’economia di Marche e Abruzzo, un soggetto vitale e propositivo che crea lavoro, occupazione e sviluppo”.

Dal canto suo, il Presidente di Assoporti, Roberto Petri, ha sottolineato: “Come ho già detto in occasione della precedente visita istituzionale la settimana scorsa, confermo l’impegno di Assoporti e quello mio personale nel raccogliere tutte le istanze dei territori per fornire il massimo supporto alle Adsp. Qui ad Ancona, con il Presidente Garofalo, abbiamo approfondito numerosi temi e ritengo che il dialogo con tutti sia molto importante per garantire la massima partecipazione ai processi e, in particolare, in questa fase di trasformazione per il comparto”.