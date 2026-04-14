PORTO DI ANCONA: EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL PORTO STORICO

Intervento sulle torri faro, per migliorarne affidabilità e durata e diminuire il consumo energetico

Ancona – Al via il progetto dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nella zona del porto storico. Un intervento, realizzato con i fondi del Pnrr Next Generation Eu del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che ha l’obiettivo di migliorare l’efficientamento dell’impianto, di diminuire il consumo di energia e, allo stesso tempo, accrescerne l’affidabilità, la durata e l’efficienza. Un progetto definito nel rispetto della compatibilità paesaggistica con particolare riguardo alla riduzione dell’inquinamento luminoso e all’armonia con le strutture storico-monumentali esistenti.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di cui 728.283 euro per i lavori in appalto di cui questa mattina è stato firmato il contratto con l’impresa Chirico Impianti srl di Centola (Sa).

Il progetto di manutenzione straordinaria, redatto dallo Studio tecnico Andrea Costantini di Porto Potenza Picena (Mc), nasce dalla necessità di ammodernare il sistema impiantistico dell’area del porto storico, con lo scopo di migliorare l’efficienza tecnica e strutturale dell’impianto stesso.

L’intervento prevede la sostituzione integrale di 4 delle 22 torri faro presenti su un’area di 32 ettari del porto storico, posizionate fra le banchine 9 e 17. Saranno inoltre sostituiti i proiettori a ioduri metallici di tutti gli altri apparati di illuminazione già esistenti nell’area con quelli di nuova generazione di tipologia Led-Light emitting diode. Una nuova torre faro sarà installata sulla banchina 15.

Il progetto prevede, inoltre, l’adeguamento dell’intero sistema ai requisiti illuminotecnici richiesti per garantire la sicurezza della viabilità portuale e l’impiego di soluzioni tecnologiche moderne ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

I lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione del porto storico fanno seguito a quelli già realizzati con lo stesso intento dall’Autorità di sistema portuale alla darsena Marche, nell’area delle banchine commerciali, che si sono conclusi a marzo 2024 e che hanno già dato risultati positivi, con un risparmio di consumo elettrico del 30%.

“Realizziamo un nuovo intervento nell’ottica della sostenibilità ambientale, che è parte di un progetto di ammodernamento generale del porto di Ancona – afferma il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Lo scopo è di migliorarne ulteriormente l’efficienza e la sicurezza e favorire così l’operatività e il lavoro di tutti gli attori della comunità portuale e dei passeggeri in transito insieme ad un importante risparmio energetico”.