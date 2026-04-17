Dal Seatrade previsioni positive, nonostante il conflitto in Medio Oriente, per le crociere nell’Isola

Confermati i grandi numeri, cresce il crocierismo di lusso per i porti minori del Sistema

Il mercato crocieristico in Sardegna si conferma vivace, con importanti margini di crescita estesi all’intero Sistema portuale regionale.

Si chiude con un bilancio positivo, seppur improntato a un cauto ottimismo, la partecipazione dell’AdSP del Mare di Sardegna al Seatrade Cruise Global 2026, la principale fiera mondiale dedicata al crocierismo, in programma a Miami dal 13 al 16 aprile.

L’evento internazionale, ospitato all’interno del padiglione CruiseItaly di Assoporti, ha visto gli scali isolani rappresentati dal Presidente dell’AdSP, Domenico Bagalà e dalla Responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti.

Una vera e propria “girandola” di incontri operativi e istituzionali, quella che ha scandito la quattro giorni di fiera.

A partire dagli appuntamenti con Costa Crociere ed MSC che confermano la loro presenza nei porti di Cagliari ed Olbia, garantendo, come negli anni passati e nonostante la situazione geopolitica complessa, la possibilità per residenti e non di imbarcarsi dall’Isola per un tour nel Mediterraneo.

Interesse rinnovato anche dalla compagnia inglese Marella Cruises e da quella svizzero-americana Viking Cruise Line, che rafforzano la loro presenza nell’Isola anche per il 2027.

Circuito di grandi navi nel quale potrebbe rientrare, già dal prossimo anno, anche lo scalo di Porto Torres, attualmente in fase di valutazione da parte di una primaria compagnia internazionale.

Proprio a sostegno dell’azione promozionale dell’AdSP, il Comune turritano ha colto l’invito dell’Ente, presenziando direttamente alla fiera, con l’Assessora al Turismo, Gian Simona Tortu. Un’occasione importante per la città del Nord Ovest, che si è messa per la prima volta in vetrina con le sue bellezze storico culturali, un ventaglio articolato di escursioni, superando così l’immagine limitante e, oramai, superata di scalo prettamente commerciale e industriale.

Se la situazione attuale impone particolare cautela per il cosiddetto contemporary market (quello delle grandi navi), non sembra conoscere crisi, invece, il settore delle crociere di lusso, al quale l’AdSP sta rivolgendo particolare attenzione, soprattutto per i porti di Arbatax, Oristano, Golfo Aranci e Porto Torres.

Tra le compagnie del segmento incontrate nel corso dell’evento fieristico, la Explora Journey e Four Seasons Yacht, che hanno confermato l’interesse per la destinazione Sardegna. Un territorio sempre più apprezzato per l’offerta infrastrutturale, escursionistica e ampia stagionalità, da una clientela ad alta capacità di spesa e dall’ingresso, nel business crocieristico, dei più prestigiosi brand dell’hotellerie di lusso orientati a nuove destinazioni esclusive.

Nel corso della fiera, particolare attenzione è stata dedicata alla promozione dei lavori infrastrutturali in corso.

Tra questi, quelli nel porto di Olbia, dove, in attesa del dragaggio della canaletta e del bacino di evoluzione, previsto per fine 2027, proseguono le manutenzioni dei fondali finalizzate a garantire la piena sicurezza nelle manovre, nel rispetto della tutela del golfo e della biodiversità ambientale, particolarmente a cuore dell’AdSP. Di Porto Torres, dove è in corso l’intervento di realizzazione dell’Antemurale di Ponente; di Oristano – Santa Giusta che, già dalla seconda metà del 2026, potrà contare sui nuovi spazi a disposizione dei crocieristi all’interno del nuovo edificio polifunzionale. Manutenzioni ordinarie che interessano anche gli altri scali di Cagliari, Arbatax e Golfo Aranci.

Fondamentali, per l’attività dell’Ente, anche gli incontri istituzionali.

Tra tutti, quello con la Presidente di Med Cruise, nonché dirigente del porto di Salonicco, Theodora Riga, per avviare una strategia comune tra le Isole del Mediterraneo finalizzata all’ottenimento della sospensione dell’applicazione dell’ETS (Emission Trading System) che, proprio sulle principali isole dell’UE, sta provocando pesanti distorsioni di mercato alle quali vanno a sommarsi i costi crescenti e insostenibili del carburante.

Ma anche la partecipazione di Valeria Mangiarotti, in qualità di delegata all’ambiente di Med Cruise, al panel dedicato alla sostenibilità del crocierismo in un momento di particolare crisi energetica, come quella attuale.

“Nonostante la prudenza richiesta dall’attuale situazione geopolitica, le previsioni per il mercato crocieristico nei porti del Sistema sembrano confermare la tendenza positiva annunciata ad inizio anno – spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Circa 300 scali, un volume di passeggeri che si avvicina alle 800 mila unità per il 2026, una stagionalità estesa a tutto l’anno e un crescente mercato del lusso che ha trovato nei porti più piccoli un importante riferimento per soddisfare a pieno le esigenze di una clientela altospendente e alla ricerca di un turismo esperienziale.

Ferma restando l’attenzione sul mercato dei grandi numeri, quello del crocierismo di lusso è una carta sulla quale vogliamo puntare particolarmente sia perché capace di sfidare la crisi, sia perché consente la piena valorizzazione di tutti i porti del Sistema con ricadute estese a tutto il territorio regionale”.