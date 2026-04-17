MARCHE E ABRUZZO INCURIOSISCONO E ATTRAGGONO LE CROCIERE AL SEATRADE GLOBAL MIAMI

Ancona – Il fascino e la bellezza di Marche e Abruzzo al Seatrade Cruise Global, la maggiore fiera internazionale delle crociere che si è svolta questa settimana a Miami e a cui l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha partecipato per presentare i porti di Ancona, Pesaro e Ortona e far conoscere i territori di riferimento ai principali player del settore.

Sono stati diversi gli appuntamenti che hanno visto compagnie interessate ad approfondire la conoscenza dell’Italia centrale e le possibilità offerte dagli scali Adsp. Le riunioni si sono svolte al desk dedicato nello stand Assoporti Cruise Italy, con la partecipazione di tutte le Autorità di sistema portuali. A rappresentare l’Adsp del mare Adriatico centrale sono stati Guido Vettorel e Silvia Renda, referenti del settore Promozione.

“La presenza costante a questi incontri consente di portare altre compagnie per le future annate nei nostri porti – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Grazie a questi meeting, cui abbiamo partecipato con costanza dal 2022, quest’anno avremo il meraviglioso veliero Star clipper per nove volte a Pesaro, mentre nuove navi arriveranno anche ad Ancona in questa stagione e in quella del 2028. Le compagnie stanno già costruendo i programmi per il 2029. Con la nostra azione, contribuiamo a far conoscere loro le due regioni e a promuovere lo sviluppo turistico di Ancona, delle Marche e dell’Abruzzo”.