Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna approva la relazione annuale ed il bilancio consuntivo 2025

Dai documenti, entrate in crescita, traffici in tenuta, investimenti strategici e continuità amministrativa

Traffici in linea con l’andamento del triennio, avanzamento dei cantieri, cambio nella governance e bilancio finanziario solido.

È la fotografia dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che emerge dalla Relazione annuale e dal Bilancio Consuntivo 2025, approvati oggi pomeriggio dal Comitato di Gestione.

Un anno, quello passato, che, relativamente ai traffici portuali, ha visto gli scali di sistema movimentare circa 43 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente; 286 mila TEUS nel comparto contenitori (+36 per cento a livello regionale); oltre 6 milioni e 430 mila passeggeri e circa 679 mila crocieristi. Numeri, questi ultimi, in linea con il triennio precedente.

Il 2025 ha segnato, inoltre, un passaggio istituzionale rilevante, con il rinnovo degli organi di vertice dell’Ente e la piena ricostituzione della governance. Processo, questo, che si è svolto nella piena continuità amministrativa e operatività, consentendo, così, il raggiungimento integrale di tutti gli obiettivi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: accelerazione della spesa per investimenti, riduzione dei residui passivi, rafforzamento della trasparenza, della prevenzione della corruzione e delle attività di controllo e vigilanza portuale.

Sul fronte infrastrutturale, il documento approvato evidenzia l’avanzamento dei principali cantieri strategici nei porti di competenza. Particolarmente rilevanti gli interventi nel Porto Canale di Cagliari, dove procedono i lavori del nuovo Terminal Ro-Ro e le opere di infrastrutturazione connesse alla viabilità e alla logistica di supporto. Procedono, inoltre, gli interventi nel porto di Oristano – Santa Giusta, con la realizzazione del centro servizi per la logistica agroalimentare, nello scalo di Porto Torres per l’Antemurale di Ponente e le manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutti gli altri porti di competenza (Arbatax, Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa, Portovesme e Sarroch).

Grande attenzione è stata rivolta ai temi della sostenibilità ambientale ed energetica. Il 2025 è, di fatto, l’anno della piena fase operativa del programma di elettrificazione delle banchine (cold ironing) dei porti del sistema. Parallelamente, sono stati avviati progetti di efficientamento energetico, mobilità elettrica e innovazione tecnologica, tra cui lo sviluppo del Port Community System e interventi sperimentali nel campo delle energie rinnovabili, come il Millepiedi di Porto Torres.

Sul piano del lavoro, la Relazione evidenzia una situazione di sostanziale stabilità degli organici delle imprese portuali. Ad una crescita del numero dei lavoratori pari al 17 per cento rispetto al biennio precedente (da 651 occupati del 2023 a 765 del 2025), si aggiungono segnali positivi sulle prospettive occupazionali. Aumenta sensibilmente, infatti, la quota di imprese che, proprio dal 2025, prevede una crescita del fatturato e nuove assunzioni sul successivo biennio.

Relativamente alla valorizzazione del patrimonio demaniale, dalla ricognizione annuale risultano in essere circa 380 concessioni su tutto il sistema portuale, per una riscossione annuale che si attesta sui 12 milioni e 839 mila euro di canoni.

Nella seduta odierna del Comitato di Gestione, è stato, inoltre, approvato il Bilancio consuntivo 2025. Dal punto di vista finanziario, il Rendiconto generale archiviato registra un incremento di circa 1 milione e 600 mila euro di entrate correnti rispetto al 2024 (+2,25 %) e si attesta, quindi, a circa 72 milioni e 850 mila euro. In crescita anche le uscite, che salgono del 2,64 per cento rispetto al 2024, pari a poco più di 40 milioni e 370 mila euro. Al 31 dicembre 2025, l’AdSP chiude con un avanzo di amministrazione di circa 260 milioni per opere infrastrutturali, un fondo di cassa finale superiore ai 315 milioni e 558 mila euro e, dato rilevante, un patrimonio netto di circa 503 milioni di euro.

“I documenti approvati restituiscono l’immagine di un Ente dinamico che sta trasformando la programmazione in opere, servizi e risultati concreti – dice Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Elementi indispensabili che, in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, consentono al Sistema portuale sardo di rafforzare la propria competitività puntando su infrastrutture adeguate al mercato, sostenibilità, digitalizzazione e qualità amministrativa.

Assets indispensabili, questi, per l’attrazione di investimenti produttivi e lo sviluppo di nuovi traffici, per i quali, già a partire dal 2026, l’AdSP attuerà tutte le necessarie politiche di marketing mirate ad intercettare, per ogni singolo settore, dai passaggeri alle merci, tutte le possibili opportunità attualmente offerte dal mercato”.