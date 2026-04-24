PORTO DI ANCONA: BANDO DI GARA PER IL NUOVO FABBRICATO PER L’ACCOGLIENZA DI PASSEGGERI E CROCIERISTI AL MOLO XXIX SETTEMBRE

Pubblicato oggi nella Gazzetta europea, l’invio delle offerte entro l’11 giugno 2026

Un nuovo terminal con un profilo ispirato alle ali di un gabbiano

Ancona – È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta europea il bando di gara dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per l’appalto integrato per la realizzazione di un fabbricato per l’accoglienza e i servizi di controllo dei viaggiatori da realizzare al molo XXIX settembre nel porto di Ancona.

L’intervento consiste nella costruzione di un nuovo edificio che andrà a sostituire l’attuale tensostruttura che si trova alla banchina 15, funzionale ai servizi e all’accoglienza dei viaggiatori delle crociere e delle navi traghetto.

Il nuovo edificio, ad un solo piano fuori terra, avrà una superficie di circa 1.800 metri quadrati e un’altezza massima di 8,8 metri. Includerà spazi destinati ai controlli di sicurezza e al check-in, con aree dedicate all’attesa per l’imbarco, ai servizi igienici, al deposito e alla gestione dei bagagli. La nuova struttura, con un profilo ispirato alle ali di un gabbiano, è progettata secondo gli elevati criteri della sostenibilità energetica ed ambientale e avrà una connotazione architettonica che valorizzerà l’accoglienza dei turisti in transito e la realtà paesaggistica circostante.

Il valore complessivo dell’intervento è di 7,3 milioni. Il termine per il ricevimento delle offerte è l’11 giugno 2026 alle ore 13. L’Autorità di sistema portuale prevede di completare i lavori per la stagione crocieristica del 2028.

“Il porto di Ancona si sta trasformando in uno scalo sempre più moderno nell’accogliere i passeggeri e i crocieristi, con la presenza delle infrastrutture necessarie ad offrire il giusto servizio ai viaggiatori – afferma Vincenzo Garofalo, Presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. Il nuovo terminal crociere sarà uno spazio bello, di design, sostenibile. Un luogo che sarà un’elegante porta d’ingresso nell’area portuale e nella città di Ancona. Un’infrastruttura adatta alle necessità di un mercato internazionale del crocierismo che è affascinato e interessato alle Marche. Una tendenza di cui abbiamo avuto un’ulteriore conferma anche di recente nella più importante fiera del settore, il Seatrade Cruise Global di Miami. Persone che cercano la bellezza e l’unicità di territori non legati ad un turismo di massa”.