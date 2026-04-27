Assoporti: a Bari l’Assemblea itinerante degli associati

Bari – Si è svolta oggi a Bari l’ Assemblea itinerante degli associati di Assoporti, dopo il primo appuntamento tenutosi a Venezia.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Roberto Petri, si inserisce in un percorso di confronto diretto con i territori e con le singole Autorità di Sistema Portuale, con l’obiettivo di approfondire sul campo le specificità operative, infrastrutturali e strategiche dei diversi scali italiani.

“La scelta di organizzare assemblee itineranti – ha dichiarato Petri – nasce dalla volontà di conoscere da vicino le realtà portuali, ascoltare le esigenze locali e valorizzare le peculiarità di ciascun sistema. Solo attraverso un confronto diretto e continuo è possibile costruire una visione realmente condivisa e rafforzare il ruolo del sistema portuale nazionale.”

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, cogliendo immediatamente l’opportunità di ospitare l’Assemblea a Bari, in continuità con il precedente incontro organizzato dal collega Matteo Gasparato.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato questa seconda tappa dell’Assemblea itinerante di Assoporti- commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Francesco Mastro. Questo tipo di iniziative servono a rafforzare il dibattito tra i porti e a costruire ponti solidi- fatti di confronto concreto e continuo- tra tutte le Autorità di Sistema Portuale. Mettere in dialogo diretto le diverse realtà significa- conclude Mastro- costruire una visione condivisa e coordinata: solo così il Sistema Paese, nelle trasformazioni globali e nelle dinamiche economiche in atto, può presentarsi unito e compatto e affrontare con maggiore efficacia le sfide future”.

L’appuntamento odierno ha rappresentato un momento di confronto particolarmente significativo anche alla luce dell’attuale contesto internazionale. Le tensioni geopolitiche e le dinamiche economiche globali impongono infatti una crescente attenzione strategica sul ruolo dei porti, infrastrutture chiave per la sicurezza delle catene logistiche e per la competitività del Paese.

Nel corso dei lavori, è stata ribadita la necessità di proseguire con determinazione nel percorso di rafforzamento del sistema portuale italiano, attraverso investimenti mirati, semplificazione amministrativa e una governance sempre più integrata e orientata alle sfide globali.

L’Assemblea di Bari conferma così il valore di un modello di confronto dinamico e diffuso sul territorio, capace di mettere al centro le esigenze dei porti italiani e di consolidare il ruolo di Assoporti quale punto di riferimento istituzionale per il settore.