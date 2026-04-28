​ADSP MAS: TRAFFICI IN CRESCITA PER IL SISTEMA PORTUALE

Nel periodo aprile 2025-marzo 2026 Venezia supera i 25 milioni di tonnellate (+4.4%). Chioggia sfiora le 900.000. Spiccano i container (+9.8%) e le rinfuse solide con quasi 350.000 tonnellate in più.

Venezia – I traffici del primo trimestre 2026 del porto di Venezia confermano la tendenza alla crescita (+1.7%) trainati da agroalimentare e cementi. Lieve flessione per il porto di Chioggia (- 2.7%) nel trimestre, ma la tendenza rimane positiva nell’arco degli ultimi 12 mesi.

Pur in presenza di uno scenario internazionale complesso e caratterizzato dall’incertezza, infatti, l’aggiornamento trimestrale consente al porto veneziano di raggiungere una movimentazione annuale nel periodo aprile 2025-marzo 2026 di oltre 25milioni di tonnellate, in crescita del +4.4% rispetto allo stesso periodo precedente. Particolare rilevanza assume la crescita delle rinfuse solide (350 mila tonnellate in più) e la crescita dei container (+9.8%) che sfiorano i 540 mila Teu. Prosegue invece la contrazione delle rinfuse liquide, in continuità rispetto al 2025.

Al traffico generato da Venezia si sommano le merci intermediate a Chioggia che raggiunge, nella stessa scansione temporale, quasi le 900 mila tonnellate. In totale il sistema portuale veneto supera così i 26 milioni di tonnellate intermediate nel periodo di riferimento. Sul fronte crocieristico si registrano oltre 621 mila passeggeri con una crescita sostenuta di Venezia (+8.3%) che compensa il calo di Chioggia, scalo che ha attirato 33.261 passeggeri e che necessita di implementazioni operative e infrastrutturali per consolidare la propria vocazione crocieristica.

Spostando il focus di riferimento sul trimestre gennaio-marzo 2026 si confermano sostanzialmente le tendenze emerse dall’analisi degli ultimi 12 mesi.

A Venezia, infatti, emerge come particolarmente positivo il dato sulle rinfuse solide (+7.2% rispetto al primo trimestre 2025), con un picco del +14.7% per il settore cementi e minerali connesso in parte alle opere PNRR che – assieme ad altri segmenti in crescita più o meno marcata come i mangimi (+6.5%) e i prodotti metallurgici (+1.2%) – permette di compensare ampiamente i traffici di carbone che risultano ormai azzerati conseguentemente alle nuove strategie energetiche nazionali. In sostanziale equilibrio invece il comparto cereali.

Buono anche il risultato delle merci in colli che si attesta su un +5.3%, trainato dall’ottimo dato del traffico container che cresce di 163.636 tonnellate registrando un +5.7% in Teu; particolare rilevanza assume il dato positivo dei container pieni, che crescono del 13.6%, a testimonianza del valore economico-commerciale della portualità veneziana. Sostanzialmente stabili i traffici Ro-ro.

Il dato crocieristico del trimestre segna invece un andamento positivo per l’avvio della stagione 2026 con 10.997 passeggeri a Venezia e la prima toccata nave a Chioggia.

Sempre a Chioggia si assiste a una leggera contrazione del traffico totale con una flessione del 2.7%; tuttavia, per quanto riguarda il settore cargo, si registra una sensibile crescita nella movimentazione delle merci varie in colli, +62,9 %, riconducibile in particolare all’aumento in termini di tonnellate dei prodotti siderurgici.