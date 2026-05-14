AdSP del Mare di Sardegna: Accordo tra ITS MO.SO.S. e Consorzio dei pescatori per la formazione in loco dei giovani

L’iniziativa punta a rafforzare competenze, identità e occupazione nella Blue Economy

Formazione specialistica post diploma e tradizione marinara si fondono per offrire nuove opportunità ai giovani e rafforzare il legame tra territorio, lavoro e identità.

È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato questa mattina, nella sede di Golfo Aranci dell’AdSP, tra la Fondazione ITS Academy MO.SO.S. ed il Consorzio dei Pescatori, promotori dell’Accademia della Pesca Tradizionale, rappresentate dai rispettivi presidenti, Roberto Neroni e Andrea Viola.

L’iniziativa, fortemente voluta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nasce dalla convergenza di due esperienze già consolidate nel panorama della formazione e della valorizzazione del comparto marittimo.

Da un lato, i percorsi altamente professionalizzanti dell’ITS, orientati alla formazione di Tecnici Superiori in ambiti strategici come la logistica, la portualità e la Blue Economy. Dall’altro, il Consorzio, con l’Accademia della Pesca, impegnato nella valorizzazione della cultura del mare, della pesca sostenibile e delle competenze professionali della filiera ittica.

L’accordo punta a sviluppare percorsi formativi integrati e fortemente connessi al mondo del lavoro, basati su attività laboratoriali, project work, tirocini e apprendistato, con un’attenzione particolare all’apprendimento “on the job”.

Tra gli ambiti di intervento previsti, la pesca sostenibile, la conduzione e la manutenzione delle imbarcazioni; preparazione nel campo della logistica e della tracciabilità della filiera ittica; sicurezza in mare e normativa marittima; conservazione, qualità e trasporto del prodotto ittico; innovazione tecnologica, digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

I percorsi formativi di livello terziario, Ministeriali, gratuiti, con la possibilità di ottenere borse di studio e mobilità Erasmus+, saranno attivati al raggiungimento di venti iscritti e si svolgeranno nel territorio. L’ obbiettivo finale è l’occupazione; la Fondazione ITS Academy ad oggi ha, infatti, un placement del 97% grazie alla progettazione dei percorsi formativi elaborata in modo sartoriale sulla base delle esigenze delle imprese di settore e dello sviluppo economico della Sardegna.

Un ruolo centrale, nel progetto, è svolto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che, grazie anche ai protocolli d’intesa firmati con l’ITS Mo.So.S ed con il Consorzio dei Pescatori di Golfo Aranci (a sostegno dell’Accademia della Pesca Tradizionale), rispettivamente a febbraio e marzo di quest’anno, sostiene convintamente l’iniziativa nella funzione di raccordo tra formazione, settori produttivi, comunità marinara e portuale.

L’AdSP favorirà, di fatto, lo sviluppo delle attività, mettendo a disposizione competenze, concedendo, di volta in volta, i necessari spazi operativi e le varie opportunità di integrazione con il sistema portuale regionale rafforzando, così, la funzione dei porti come luoghi di crescita, lavoro e identità.

L’accordo firmato oggi si inserisce a pieno nella “Right to stay strategy”, promossa dall’Unione Europea, cioè il diritto dei giovani a costruire il proprio futuro nei territori di origine. Proprio in questi giorni e fino al 5 giugno prossimo, è aperta la call for evidence, consultazione pubblica alla quale l’AdSP, come già fatto in occasione di quella indetta per delineare la nuova Strategia delle Isole, presenterà il proprio contributo.

“Questa nuova sinergia tra Fondazione ITS MO.SO.S. e Consorzio dei Pescatori di Golfo Aranci a sostegno dell’Accademia della Pesca Tradizionale rappresenta un passo ulteriore verso un modello di sviluppo che mette al centro i giovani e li rende protagonisti dello sviluppo del loro territorio – spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – L’approccio pratico è quello di creare un progetto pilota che, dal nostro punto di vista, rappresenta il modo più efficace per trasferire l’esperienza anche in altri settori centrali come la cantieristica nautica, il management delle marine, la gestione organizzativa dei terminal portuali e del comparto ferry e crociere. Una connessione tra formazione avanzata, saperi tradizionali e sistema produttivo capace di costruire, in loco e in ottica del principio del Right to stay, opportunità reali e durature”.

“Con questo accordo vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per costruire il proprio futuro nel settore marittimo e della Blue Economy, valorizzando al tempo stesso il patrimonio di conoscenze e tradizioni legato alla pesca e al mare – dichiara Roberto Neroni, Presidente della Fondazione ITS Academy MO.SO.S. – La collaborazione con l’Accademia della Pesca Tradizionale rappresenta un’opportunità importante per creare percorsi formativi sulla logistica innovativa, strettamente collegati alle esigenze del territorio e delle imprese, capaci di trasformare competenze e identità locali in occupazione qualificata e sviluppo sostenibile”.

“Desidero esprimere, a nome del Consorzio, il più sincero ringraziamento ai Presidenti Roberto Neroni e Domenico Bagalà per aver creduto in un accordo che considero storico per il nostro territorio e per il mondo del mare – conclude Andrea Viola, presidente del Consorzio Pescatori e dell’Accademia della Pesca Tradizionale di Golfo Aranci – Questo importante traguardo restituisce finalmente centralità alla figura del pescatore, custode di tradizioni, sacrifici e conoscenze che appartengono alla nostra identità culturale. La professione del pescatore non rappresenta soltanto un lavoro, ma una storia fatta di valori, rispetto del mare e appartenenza alle comunità marinare.

Grazie a questa sinergia tra istituzioni, formazione e territorio, si pongono le basi per proteggere e sostenere concretamente un mestiere antico che rischiava di essere dimenticato. L’accordo guarda al futuro senza perdere le radici, offrendo ai giovani nuove opportunità di crescita professionale e umana. È un segnale forte di tutela della cultura marinara e della Blue Economy sostenibile. Oggi dimostriamo che innovazione e tradizione possono camminare insieme. Continueremo a lavorare affinché il mare e chi lo vive ogni giorno tornino ad essere protagonisti dello sviluppo della Sardegna”.