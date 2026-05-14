AdSP del Mare di Sardegna: Italian Cruise Day in Tour – Porto Torres 18 maggio 2026

Appuntamento con l’Italian Cruise Day in Tour, previsto per lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 14.30, nella sala convegni della sede dell’AdSP a Porto Torres (Banchina Teleferica).
L’incontro, promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e intitolato “Porto Torres sulla rotta di Giulio Cesare”, rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni e attori del settore crocieristico, con un focus particolare sulle potenzialità ed eventuali criticità nell’offerta della destinazione.
Come da format dell’iniziativa curata da Risposte Turismo, dopo i saluti di apertura, l’appuntamento prevede un intervento tecnico-scientifico sul mercato e sul contesto locale, seguito da due tavole rotonde su temi di attualità per il territorio e la comunità di operatori.
Programma della giornata
14.30
ACCREDITI E WELCOME COFFEE
15.00
SALUTI ISTITUZIONALI
Domenico Bagalà, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Franco Cuccureddu, Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Regione Autonoma della Sardegna
Massimo Mulas, Sindaco, Comune di Porto Torres
15.30
PRESENTAZIONE A CURA DI RISPOSTE TURISMO
“Le dinamiche della crocieristica in Italia, il quadro aggiornato e le prospettive future”
Francesco di Cesare, Presidente, Risposte Turismo
16.00
TAVOLA ROTONDA
“Destinazione Porto Torres-Asinara: proposte e scenari futuri”
Giacomo del Chiappa, Professore di Economia e Management del Turismo, Università degli Studi di Sassari
Simona Fois, Presidente, Consorzio Industriale Provinciale Sassari
Vittorio Gazale, Direttore, Parco Nazionale dell’Asinara
Melissa Ricetti, Direttrice regionale, Musei Nazionali della Sardegna
Monica Stochino, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio, Sassari-Nuoro
Modera: Anthony La Salandra, Direttore, Risposte Turismo
17.00
TAVOLA ROTONDA
“Una nuova rotta per le crociere nel Mediterraneo”
Francesco De Curtis, Port Operations Director Global Port Operations Department, MSC Crociere
Giovanna Dipasquale, Head of Itinerary Management BSM Cruise Services, Ambassador Cruise Line
Valeria Mangiarotti, Responsabile Marketing dei porti, AdSP del Mare di Sardegna
Sandro Murtas, Partner, Strategic Management Partners
Roberta Tocco, Land Experience Operations Manager Sardegna, Costamed
Modera: Anthony La Salandra, Direttore, Risposte Turismo
18.00
CHIUSURA LAVORI
Per l’iscrizione all’evento è necessario registrarsi sul sito: https://www.risposteturismo.it/italian-cruise-day-in-tour/italian-cruise-day-in-tour-2026-porto-torres/