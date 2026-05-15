TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI RIPORTA NORWEGIAN A TRIESTE: 11 SCALI NEL 2026

E IL 17 MAGGIO PREPARA L’APPRODO DI MEIN SCHIFF 4, LA NAVE CHE HA SFIDATO HORMUZ

Trieste– Norwegian Cruise Line torna a Trieste nella stagione crocieristica 2026 con 11 scali della Norwegian Gem e un movimento complessivo stimato in circa 25.000 passeggeri in transito. La conferma è arrivata al termine delle recenti interlocuzioni tra la compagnia e Trieste Terminal Passeggeri.

“Il ritorno di Norwegian Cruise Line rappresenta un risultato importante per Trieste e conferma il lavoro che sta portando avanti TTP per consolidare la presenza del nostro scalo nei principali circuiti crocieristici internazionali”, dichiara Marco Consalvo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e neo presidente di Trieste Terminal Passeggeri. “La capacità di mantenere rapporti solidi con le compagnie e garantire elevati standard operativi resta un elemento centrale per la competitività del porto”.

I passeggeri in transito, pur non pernottando in città, trascorrono diverse ore a terra alimentando ricadute economiche diffuse tra trasporti, escursioni, ristorazione, commercio al dettaglio, artigianato e servizi turistici.

A questo si aggiunge l’indotto indiretto, che coinvolge fornitori di bordo, agenzie marittime, servizi di bunkeraggio, handling portuale e tutta la filiera logistica che ruota attorno all’operatività delle navi.Ogni scalo attiva così una catena di valore che si distribuisce capillarmente sull’economia locale e regionale, con benefici che si estendono ben oltre i confini del terminal portuale, raggiungendo operatori turistici, istituzioni culturali e realtà produttive dell’intera area triestina e regionale.

Il programma crocieristico dello scalo giuliano vivrà inoltre un momento particolarmente significativo il prossimo 17 maggio con l’approdo della Mein Schiff 4 di TUI Cruises, attesa alla Stazione Marittima dopo settimane segnate da una traversata complessa che ha profondamente colpito il mondo dello shipping internazionale. Per l’occasione, Trieste Terminal Passeggeri e il porto di Trieste stanno preparando un’accoglienza speciale dedicata alla nave e al suo equipaggio.