TRIESTE ACCOGLIE MEIN SCHIFF 4, LA NAVE CHE HA SFIDATO LO STRETTO DI HORMUZ

CERIMONIA A BORDO E OGGI L’IMBARCO DI 1600 PASSEGGERI

Trieste – Il porto di Trieste ha accolto oggi la nave Mein Schiff 4 della compagnia TUI Cruises, appena ormeggiata alla Stazione Marittima al termine di un viaggio segnato da circostanze straordinarie che hanno messo alla prova la tenacia e la professionalità di chi lavora ogni giorno sul mare.

La nave è arrivata a Trieste senza passeggeri, con il solo equipaggio a bordo, dopo avere subito un fermo forzato di quasi due mesi nello Stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più pericolosi al mondo, a causa delle condizioni di insicurezza che ne avevano impedito il transito. Approfittando di una breve finestra temporale di poche ore in cui il passaggio era stato ufficialmente dichiarato libero, il Comandante Panagiotis Varotsos ha condotto con successo Mein Schiff 4 oltre il corridoio.

Un episodio che richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza e della stabilità internazionale quale presupposto indispensabile per la continuità dei traffici marittimi globali.

“Rivolgo il mio più sincero benvenuto a Mein Schiff 4, al suo Comandante e all’intero equipaggio”, ha dichiarato Marco Consalvo, presidente dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale e di Trieste Terminal Passeggeri. Episodi come questo ci ricordano che i traffici marittimi hanno bisogno di pace, stabilità e sicurezza per prosperare. Il mare unisce i popoli e le economie del mondo, e solo in un contesto di serenità internazionale questo può accadere davvero. Oggi Trieste apre le sue braccia a questa nave con tutto l’affetto che un porto sa dare”.

Ad attendere Mein Schiff 4 alla Stazione Marittima, uno striscione di benvenuto. Inoltre, a bordo della nave si è svolto un breve momento istituzionale tra il Comandante e le autorità locali, tra cui il sindaco di Trieste.

Nelle prossime ore la nave imbarcherà a Trieste circa 1.600 passeggeri.

Alla Stazione Marittima è ormeggiata anche la Seven Seas Grandeur della compagnia Regent Seven Seas Cruises, nave luxury con circa 700 passeggeri in sbarco e circa 700 in imbarco.