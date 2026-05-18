La destinazione Porto Torres al centro del dibattito sulla crocieristica del Mediterraneo

Successo per l’Italian Cruise Day in Tour organizzato dall’AdSP in collaborazione con Risposte Turismo

Una nuova fase di sviluppo per un porto sempre più orientato su un turismo crocieristico culturale di fascia alta e per una destinazione che mira alla qualità e alla valorizzazione della propria identità locale.

È questo l’obiettivo dell’appuntamento odierno con l’Italian Cruise Day in Tour, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale in collaborazione con Risposte Turismo, che ha riunito, oggi pomeriggio, nella sala conferenze della sede di Porto Torres, istituzioni, operatori ed esperti del settore per delineare nuove strategie condivise per il futuro dello scalo.

L’iniziativa, intitolata “Porto Torres sulla rotta di Giulio Cesare”, segna l’avvio di un percorso che punta a trasformare lo scalo del Nord Ovest sardo da semplice punto di approdo a vera e propria destinazione esperienziale.

All’incontro hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui l’Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, il Sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, il delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Sassari, Gian Piero Madeddu; il Presidente della Provincia della Gallura, Settimo Nizzi; i Direttori Marittimi di Cagliari ed Olbia, Giovanni Stella e Gianluca D’Agostino, insieme a esponenti del territorio e operatori del comparto.

Al centro del confronto, il ruolo strategico del turismo crocieristico, in particolare del segmento di fascia alta. Quello delle navi boutique, simbolo di un mercato orientato a esperienze autentiche, culturali e di qualità.

Si tratta di un target esigente, ma ad alto valore aggiunto, composto da viaggiatori attenti alla profondità culturale delle destinazioni e spesso presenti nei periodi di minore afflusso turistico, contribuendo così alla destagionalizzazione.

Come evidenziato dal Presidente dell’AdSP, Domenico Bagalà, durante il saluto di benvenuto, l’obiettivo comune dell’appuntamento con l’ICD in Tour è “tracciare insieme una nuova rotta: quella del turismo crocieristico culturale di lusso, un segmento in forte crescita a livello globale, che offre opportunità concrete di sviluppo economico per il nostro territorio e per tutta la filiera locale”.

Lo scenario, sul quale la Sardegna si affaccia con tutte le carte in regola, è quello del Mediterraneo, area in continua crescita, con milioni di passeggeri ogni anno alla ricerca di destinazioni autentiche, paesaggi incontaminati, cultura viva.

Come evidenziato, infatti, da Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo, durante la presentazione del focus sulla crocieristica in Italia, che registrerà quest’anno 15,3 milioni di passeggeri, il Sistema portuale sardo punta ad un record storico con circa 810 mila crocieristi e una crescita del +13% rispetto all’anno precedente (anno in cui si è confermato al settimo posto del settore in Italia).

Nel nuovo panorama della crocieristica, Porto Torres segue, dunque, un cambio di rotta, accogliendo sempre più navi boutique e nuove dinamiche su porto e territorio. Una nave su 2, infatti, rimane in banchina oltre le 10 ore, favorendo, nel tempo dedicato alla permanenza del passeggero nella destinazione, una buona fruizione del territorio e garantendo una piena operatività, fin dalle prime ore della mattina. Oltre, ovviamente, ad una stagionalità estesa anche ai mesi di spalla. Lo scalo, inoltre, si afferma come riferimento anche per i nuovi brand del settore come la Corazul Cruceros che, con la nuova Buenavista, sarà a Porto Torres ad ottobre 2026. Ma anche di compagnie boutique, come la Grand Circle Line, rappresentata oggi dalla country manager Ramona Simonelli, che, nel suo intervento, ha espresso particolare attenzione per il porto in vista della prossima programmazione stagionale.

Numerose le potenzialità della destinazione richiamate durante gli interventi dei relatori.

Porto Torres e il suo hinterland offrono, infatti, risorse di grande rilievo a breve distanza dallo scalo: dal Parco Nazionale dell’Asinara, al grande patrimonio archeologico cittadino e delle zone limitrofe; dai paesaggi della Nurra alle tradizioni enogastronomiche. Un sistema integrato di eccellenze che può trasformare lo scalo in una meta capace di offrire esperienze memorabili.

Ingredienti fondamentali per un turismo che non sia solo di quantità, ma di qualità, di attenzione al territorio, sostenibile dal punto di vista ambientale e di condivisione con le comunità locali.

Quindi l’esigenza di un lavoro condiviso, come quello avviato oggi pomeriggio, che coinvolge istituzioni, compagnie crocieristiche, tour operator, guide turistiche, amministrazioni locali e operatori economici. Ma anche il mondo della cultura e della scuola, per rafforzare la capacità di accoglienza, narrazione del territorio e creare nuove forme di occupazione in loco.

Il dibattito è poi proseguito con le due tavole rotonde che hanno scandito il pomeriggio. La prima, dedicata alla destinazione Porto Torres–Asinara – che ha visto al tavolo Giacomo del Chiappa, docente di Marketing dell’Università di Sassari, Simona Fois, Presidente del Consorzio Industriale Provinciale Sassari, Vittorio Gazale, Direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, Melissa Ricetti, Direttrice regionale dei Musei Nazionali della Sardegna e Gianluigi Marras per la Soprintendenza all’Archeologia belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro – ha messo in evidenza la necessità di rafforzare l’integrazione tra porto e territorio, valorizzando musei, siti archeologici e risorse ambientali.

La seconda – tenuta da Giovanna Dipasquale, Head of Itinerary Management di Ambassador Cruise Line, Roberta Tocco, Land Experience Operations Manager Sardegna di Costamed, Sandro Murtas, Partner, Strategic Management Partners e Valeria Mangiarotti, Marketing manager dell’AdSP – ha invece allargato lo sguardo al Mediterraneo, approfondendo le strategie delle compagnie e le nuove rotte del turismo crocieristico.

“L’incontro di oggi rappresenta il primo passo di un percorso operativo che proseguirà con ulteriori appuntamenti per costruire una strategia condivisa e duratura – spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. La rotta è tracciata, ma occorre un grande lavoro congiunto tra Autorità di Sistema Portuale, istituzioni, compagnie, tour operator, guide turistiche e altri operatori del cluster, per costruire un’offerta sempre più competitiva e coerente con le esigenze di un mercato molto attento alla qualità dell’esperienza e all’identità storica e culturale della destinazione”.

Visione condivisa anche da Risposte Turismo.

“In un mercato che cresce, con tanta offerta e altrettanta concorrenza, è necessario fare leva su precise caratteristiche per emergere e conquistare le preferenze delle compagnie, e dunque dei loro clienti – commenta Francesco di Cesare, Presidente di Risposte Turismo – Porto Torres può trovare una propria chiave identitaria come destinazione crocieristica, all’interno di una regione sempre più al centro delle dinamiche mediterranee. Tuttavia, non esistono automatismi: bisogna progettare, pianificare, impegnarsi e garantire servizi, farlo in maniera coerente e costante. È in questa direzione che credo Porto Torres – con i suoi amministratori pubblici ed operatori privati – dovrebbe muoversi.”