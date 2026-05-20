AdSP MI: Stakeholder Meeting del progetto TERRITORY, Lunedì 25 maggio 2026

Lunedì 25 maggio 2026, si terrà, presso la sede dell’AdSP MI, lo Stakeholder Meeting del progetto TERRITORY – sTrengthening disastER Response capacIties ThrOugh dRone technologY – finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027.

L’evento vedrà la partecipazione del partner capofila del progetto, il DTA – Distretto Tecnologico Aerospaziale, della AdSP del mare deòòp Ionio e degli stakeholder che potranno contribuire alla raccolta di contributi ed esperienze utili per verificare la possibile integrazione di un sistema che prevede l’utilizzo dei droni (UAS) e dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel contesto portuale di Taranto, per finalità di monitoraggio ambientale e rilevazione tempestiva dei rischi in porto.

Per l’occasione, saranno inoltre esposti alcuni droni e sistemi tecnologici impiegati nelle attività di monitoraggio e controllo, offrendo un momento divulgativo delle soluzioni innovative oggetto del progetto.

L’apertura del meeting sarà riservata – dalle ore 09.00 alle ore 09.30 – ad una presentazione del progetto agli organi di stampa a cura del Presidente dell’AdSP MI e del partner capofila per proseguire, successivamente, con i lavori del meeting.