ADSP MAS PARTECIPA AL SALONE NAUTICO VENEZIA 2026

Alla Tesa 89 laboratori, esperienze immersive e attività educative per scoprire il porto. Cuore dell’iniziativa sarà ancora una volta Port Educational, il progetto di laboratori gratuiti pensati per avvicinare bambini, bambine e famiglie al mondo del porto attraverso attività creative, gioco e scoperta; ma anche un simulatore di navigazione che permetterà a grandi e piccoli di vivere un’esperienza immersiva e molto altro.

Venezia – Dal 27 al 31 maggio 2026 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale partecipa al Salone Nautico di Venezia con un proprio spazio espositivo presso la Tesa 89 dell’Arsenale, proponendo un ricco programma di attività divulgative, educative e immersive dedicate a cittadini, famiglie, scuole e visitatori.

La presenza dell’AdSP MAS al Salone Nautico conferma l’impegno dell’Ente nel rafforzare il dialogo tra porto e città, valorizzando il patrimonio marittimo-portuale di Venezia e Chioggia e promuovendo una conoscenza sempre più accessibile, sostenibile e partecipata della realtà portuale veneta.

Cuore dell’iniziativa sarà ancora una volta Port Educational, il progetto di laboratori gratuiti pensati per avvicinare bambini, bambine e famiglie al mondo del porto attraverso attività creative, gioco e scoperta. Dopo il grande successo della scorsa edizione, il programma 2026 si amplia con nuove proposte interattive dedicate anche ai più piccoli, offrendo occasioni coinvolgenti per conoscere da vicino il funzionamento del sistema portuale.

Per tutta la durata del Salone, mattina e pomeriggio, i partecipanti potranno esplorare in modo semplice e divertente temi come i traffici marittimi, le merci, le navi, la logistica, le professioni del mare e il rapporto tra porto e città. I laboratori si svolgeranno ogni giorno dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, con apertura prolungata fino alle 19.00 nella giornata di sabato. Le attività sono consigliate per bambini dai 6 ai 10 anni, con percorsi dedicati anche alla scuola dell’infanzia.

L’iniziativa punta a trasformare il porto in un’esperienza educativa e partecipativa, capace di stimolare curiosità, creatività e consapevolezza sul ruolo strategico della portualità per il territorio e per la vita quotidiana.

I bambini fino ai 12 anni potranno accedere gratuitamente al Salone Nautico e, per ciascun bambino partecipante, l’Autorità di Sistema Portuale metterà a disposizione un biglietto omaggio per un accompagnatore. Per facilitare l’organizzazione delle attività è fortemente consigliata la registrazione online tramite Eventbrite: Port Educational – Registrazione Eventbrite

Accanto ai laboratori educativi, grazie alla collaborazione con VeMarS e al supporto degli studenti dell’ITS Marco Polo Academy, sarà disponibile anche un simulatore di navigazione che permetterà a grandi e piccoli di vivere un’esperienza immersiva, sperimentando le manovre di ingresso di una nave in porto e comprendendo la complessità e la precisione delle operazioni portuali.

Ad accogliere i visitatori più giovani ci sarà inoltre Faro De Faris, la mascotte dell’Autorità Portuale, ormai presenza riconoscibile e molto amata durante gli eventi cittadini dedicati alle famiglie.

La partecipazione dell’AdSP MAS al Salone Nautico si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione istituzionale con il Comune di Venezia e Vela S.p.A., finalizzato a valorizzare il rapporto tra Venezia, il mare e il suo patrimonio marittimo attraverso nuove modalità di racconto e fruizione culturale.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto europeo ADRIJOROUTES – Promoting sustainable solutions for maritime cultural tourism, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, dedicato alla valorizzazione sostenibile e digitale del patrimonio culturale e marittimo dei porti dell’Adriatico.