Cooperazione internazionale tra AdSP del Mare di Sardegna e Porto di Tanger Ville per la nautica di lusso

Nel Memorandum of Understanding iniziative congiunte per accoglienza e assistenza agli yacht

Un’alleanza strategica tra Porti del Sistema della Sardegna e Tangeri per lo sviluppo integrato della nautica da diporto nel Mediterraneo.

Questa mattina, nello stand allestito insieme alla Cagliari Free Zone nel Race Village della regata preliminare della 38ma America’S Cup, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la Società di Gestione del Porto di Tanger Ville hanno presentato il Memorandum of Understanding finalizzato a rafforzare la cooperazione istituzionale e l’avvio di nuove sinergie nel settore della nautica da diporto di lusso.

L’accordo, firmato dal Presidente dell’AdSP, Domenico Bagalà, e dal Presidente del porto di Tanger Ville, M. Mohamed Ouanaya, si inserisce in un contesto di crescente rilevanza economica e strategica del comparto degli yacht e dei mega-yacht, settore nel quale entrambe le realtà portuali ricoprono un ruolo di eccellenza nel Mediterraneo.

Il Memorandum punta a promuovere la creazione di un circuito nautico internazionale integrato tra Sardegna e Marocco, valorizzando le rispettive infrastrutture portuali e rafforzando l’attrattività delle reciproche destinazioni sui mercati globali.

Da una parte, la Sardegna, che conta su un mercato già florido, quello del lusso, con oltre 3 mila e 100 imbarcazioni oltre i 24 metri presenti nell’estate 2025, 347 delle quali di categoria superyacht (per un valore di oltre 21 miliardi di euro). Ma anche su un crescente settore della cantieristica nautica che molto potrebbe ancora raccogliere, in termini di refitting invernale, dal traffico presente in Marocco (e in parte derivante da un eccesso di domanda sulla Spagna) ancora non strutturato per questo genere di attività.

Sul versante marocchino, il settore trova uno dei principali punti di riferimento proprio nello scalo di Tanja Marina Bay, con oltre 1.400 ormeggi ed un ulteriore potenziale di crescita, nei periodi invernali, grazie ai flussi turistici integrati – con pacchetti turistico-esperienziali condivisi – con l’Isola.

La sinergia tra i due mercati rappresenta, quindi, una delle più interessanti opportunità di sviluppo per l’economia del mare.

Proprio in tale direzione, l’intesa concorrerà a facilitare i flussi di yacht, mega yacht tra le due realtà. Settore che può facilmente integrarsi con le nuove piccole crociere culturali ed esplorative di lusso, che trovano nel “formato yacht”, quasi sempre legato ai marchi dell’hospitality di alta gamma, una delle tendenze più interessanti ed in rapida crescita del mercato attuale. Un formato di vacanza esclusiva che trova nel segmento dei mega yacht il punto di contatto tra industria del lusso alberghiero e della crocieristica.

Nell’ambito della cooperazione prevista nel Memorandum of Understanding, le parti si impegnano a sviluppare iniziative congiunte volte al miglioramento dei servizi di accoglienza e assistenza dedicati alle imbarcazioni di grandi dimensioni, alla semplificazione delle procedure amministrative e doganali e al potenziamento dell’offerta portuale.

Contestualmente, sarà avviata un’attività coordinata di promozione internazionale, attraverso la partecipazione a principali eventi fieristici del settore; la definizione di strategie di marketing e di branding condivise, anche mediante la costruzione di un’identità comune del circuito “Sardegna–Tangeri”. Esperienza che, nel breve periodo, si potrà estendere anche ad alcune realtà spagnole con vocazioni simili.

Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata allo sviluppo di itinerari nautici integrati, capaci di coniugare l’offerta portuale con la valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche dei territori interessati. La collaborazione si estenderà anche ai temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione, con iniziative comuni in materia di digitalizzazione dei servizi portuali, energie rinnovabili e modelli di “smart marina”. In particolare, le due realtà collaboreranno su una condivisione delle best practices per l’utilizzo dei biocarburanti che rappresentano, in ottica di economia circolare del ciclo produttivo, una nuova frontiera per la sostenibilità e l’autosufficienza energetica.

Le attività previste dal Memorandum saranno attuate attraverso piani operativi condivisi, incontri tecnici, scambi di delegazioni e formazione del personale.

“Con la firma del Memorandum of Understanding – spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – avviamo una collaborazione significativa con un partner di primo piano nell’area del Mediterraneo. Il nostro obiettivo, sostenuto dai crescenti rapporti internazionali che l’Ente sta stringendo sui differenti settori di competenza, dalle merci al settore ferry, dalla crocieristica alla nautica, è quello di rafforzare il posizionamento dei nostri porti su tutti i mercati, in questo caso particolare, nel segmento della nautica e delle crociere di lusso e della cantieristica.

Una strategia per intercettare, in maniera circolare e vantaggiosa per entrambe le parti, nuovi flussi turistici ad elevato valore aggiunto per il diporto e, nello specifico dell’Isola, per le attività di refitting invernale. Una grande opportunità di crescita economica, ma anche sociale ed occupazionale, grazie alla quale la Sardegna può ampliare il suo piano di internazionalizzazione della nautica, e Tangeri contare su partner qualificati con cui costruire una vocazione strutturata”.

“Il presente Memorandum of Understanding costituisce una tappa cruciale nella definizione di un partenariato strutturato tra le nostre istituzioni, fondato su principi di creazione di valore condiviso e sostenibile – dice M. Mohamed Ouanaya Presidente del porto di Tanger Ville – La marina del Porto di Tangeri, collocata in posizione strategica all’ingresso dello Stretto di Gibilterra — uno dei principali assi di navigazione internazionali — rappresenta un naturale punto di riferimento per l’attrazione e la canalizzazione dei flussi internazionali della grande diportistica.

In tale contesto, il Regno del Marocco, quale porta d’accesso al continente africano, e in particolare la città di Tangeri, grazie al suo grande patrimonio culturale e all’esperienza consolidata nell’accoglienza di un turismo di elevata qualità, offrono un contesto privilegiato, supportato da infrastrutture moderne pienamente idonee ai superyacht. La complementarità con la Sardegna, destinazione di eccellenza nel bacino del Mediterraneo, apre rilevanti prospettive di sviluppo, sia in termini di incremento dei flussi turistici sia per la strutturazione di un ecosistema nautico integrato. Il partenariato incarna una visione di reciproco vantaggio, in cui l’eccellenza delle due destinazioni, unitamente agli standard elevati di sicurezza e di qualità dell’accoglienza, crea le condizioni per una crescita condivisa e per il rafforzamento del posizionamento internazionale di entrambe le regioni”.