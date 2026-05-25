INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLO SCALO JONICO: AL VIA IL PROGETTO EUROPEO “TERRITORY” CON DRONI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ospita lo Stakeholder Meeting transfrontaliero per l’integrazione delle nuove tecnologie nel monitoraggio ambientale e nella gestione dei rischi portuali. Prevista un’esposizione dei sistemi tecnologici e una sessione di presentazione dedicata ai media.

Taranto– Si è tenuto oggi, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale, lo Stakeholder Meeting del progetto europeo TERRITORY (sTrengthening disastER Response capacIties ThrOugh dRone technologY).

Il progetto, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027 nell’ambito dell’Asse Prioritario “Green” (Sub-Objective 2.1 “Risks”) e cofinanziato dall’Unione Europea, nasce con l’obiettivo strategico di definire un modello d’avanguardia capace di accelerare la diffusione dell’innovazione tecnologica nella gestione dei rischi ambientali e nella risposta ai disastri naturali o antropici.

Il focus specifico delle attività nello scalo di Taranto riguarda lo sviluppo e la possibile integrazione di un sistema tecnologico coordinato che prevede l’utilizzo congiunto di droni (UAS – Unmanned Aerial Systems) e algoritmi di Intelligenza Artificiale (AI). Tale architettura innovativa sarà applicata al contesto portuale per finalità di monitoraggio ambientale del territorio e per la rilevazione tempestiva di potenziali situazioni di emergenza o di rischio.

L’iniziativa si sviluppa attraverso una solida rete di cooperazione transfrontaliera che unisce Italia, Albania e Montenegro. Il partenariato internazionale è composto da:

-DTA – Distretto Tecnologico Aerospaziale (Brindisi, Italia), in qualità di partner capofila, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Puglia;

-AdSP del Mar Ionio – Porto di Taranto (Italia);

-Barleti Institute for Research and Development (Albania);

-Porto di Bar (Montenegro);

-Comune di Scutari (Albania);

-Comune di Pescolanciano (Italia).

Il meeting a Taranto ha rappresentato un’occasione di confronto cruciale tra i partner e un nucleo selezionato di stakeholder e referenti della sicurezza locale. L’obiettivo dei lavori è stato quello di raccogliere contributi ed esperienze dirette dagli operatori dello scalo jonico per definire scenari operativi condivisi e mappare i profili di rischio territoriali.

Per l’occasione, a corredo della giornata di lavori, gli spazi dell’Autorità hanno ospitato una mostra statica espositiva di alcuni dei droni e dei sistemi tecnologici impiegati nelle attività di controllo e sorveglianza, offrendo un momento di divulgazione e di contatto diretto con le soluzioni ingegneristiche oggetto del progetto.

Foto/interviste: S.C.

Giovanni Gugliotti, presidente dell’AdSP mare dello Ionio

Giuseppe Pompameo, project manager del Distretto tecnologico aerospaziale

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