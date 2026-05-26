Il Sea Cloud Spirit promuove il porto di Olbia come destinazione crocieristica per golfisti

A bordo del veliero il tour operator Kalos Golf porta 107 americani appassionati dello sport e del lusso

Il crocierismo del lusso entra nel vivo anche ad Olbia. Dopo gli scali della francese Le Dumont-d’Urville (gruppo Le Ponant), della Nautica (Oceania Cruises) e della Belle des Oceans (CroisiEurope) questa mattina, al porto dell’Isola Bianca, ha approdato la Sea Cloud Spirit, nave dell’omonima compagnia Sea Cloud Cruises.

Attualmente il veliero da crociera più grande al mondo, con i suoi 138 metri di lunghezza e tre alberi a vele quadre, è stato varato nel 2020 e si affianca operativamente alle navi gemelle Sea Cloud e Sea Cloud II nel segmento del crocierismo extra lusso.

Nella tappa odierna, infatti, la nave ospita 107 passeggeri americani appartenenti al gruppo Kalos Golf, tour operator con sede a Chapel Hill, in North Carolina, specializzato in viaggi di lusso che combinano golf di alto livello e crociere su navi boutique.

L’approdo ad Olbia, che prevede un’esperienza al Pevero Golf Club, rientra, infatti, nell’ambito dell’itinerario a cinque stelle di 10 giorni, denominato Riviera Golf Cruise, quotato per circa 10 mila dollari a passeggero.

Il tour, iniziato lo scorso 17 maggio, prevede imbarco a Nizza e due notti al Terre Blanche Resort; partite di Golf al Cannes Mougins e al Terre Blanche – Le Château; navigazione lungo la Costa Azzurra con tappa a Saint-Tropez; scalo a Monte Carlo per giornata al Golf Club a Monaco; visita alle Cinque Terre con piccole imbarcazioni private, giornata di navigazione verso la Corsica con visita al Golf de Sperone di Bonifacio; tappa ad Olbia e in Costa Smeralda; rientro a Civitavecchia e trasferimento a Roma.

A salutare il comandante del Sea Cloud Spirit, Vukota Stojanovic, per il consueto scambio crest di benvenuto, il Presidente dell’AdSP, Domenico Bagalà.

Incontro utile per rafforzare l’attività di promozione dell’AdSP verso un segmento, quello del crocierismo di lusso, che rappresenta, per la destinazione del Sistema portuale sardo, una chiave fondamentale per moltiplicare le ricadute economiche sul territorio, superare i limiti della stagionalità e, soprattutto, poter assicurare, proprio per le caratteristiche delle crociere boutique, approdi in tutti i porti della giurisdizione dell’AdSP.

Ma anche per incentivare il turismo golfistico, settore di assoluta rilevanza, capace di attrarre qualità, generare sviluppo e creare valore sui territori. Contesto nel quale l’Italia si posiziona ai vertici, a livello globale, nelle preferenze dei ‘true luxury travellers’ per il golf, dietro solo a Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

Nello specifico, questo asset crocieristico di lusso rappresenta un’importante opportunità per l’economia dei porti del Sistema. Si stima, infatti, che, per la sola esperienza golfistica e di svago, ciascun passeggero possa spendere oltre 500 euro, senza considerare lo shopping individuale. Una nicchia, quella del Sea Cloud Spirit, che si inserisce in un più ampio e consolidato contesto crocieristico di lusso che, negli scali dell’AdSP, per il 2026, conta circa 80 approdi, su un totale di 298.

“Il crocierismo di lusso rappresenta un segmento di riferimento per la nostra attività promozionale e occasioni come lo scalo odierno della Sea Cloud Spirit devono essere adeguatamente valorizzate – spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – E’ un mercato in continua crescita, composto da piccole navi, molto esigente e attento a nuove esperienze e destinazioni. Elementi che ben si coniugano con l’offerta dei nostri porti e del territorio. Ragion per cui, senza trascurare il settore delle grandi navi, va stimolato e coccolato affinché possa divenire una costante e una ricchezza ulteriore per l’intera Isola”.