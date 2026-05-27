AdSP del Mare di Sardegna: Approvato il Piano Operativo Triennale 2026 – 2028

Tracciata la nuova rotta per crescita, sostenibilità e competitività nel Mediterraneo

Un sistema portuale che cresce nei numeri, ma che deve muoversi in un contesto globale sempre più instabile e complesso.

È su questo equilibrio, tra consolidamento e trasformazione, che prende forma il nuovo Piano Operativo Triennale 2026 – 2028 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, approvato ieri pomeriggio ad Olbia dal Comitato di Gestione, dopo l’illustrazione in Organismo di Partenariato della Risorsa Mare.

Il punto di partenza è rappresentato proprio dai dati di traffico, che raccontano un sistema solido e in espansione.

Nel 2025, i porti sardi si sono avvicinati a quota 43 milioni di tonnellate di merci movimentate (+3% rispetto al 2024), confermandosi tra i principali sistemi portuali italiani: terzo posto, a livello nazionale, nel settore delle rinfuse liquide e nelle merci su gomma; quarto per rinfuse solide. Il comparto container segna, invece, una crescita particolarmente significativa, la più sostenuta a livello nazionale, con 286 mila TEU e un incremento (che include anche la movimentazione di Olbia) del 36%. Il traffico passeggeri, infine, mantiene livelli tra i più elevati nella classifica italiana, con oltre 7 milioni di utenti complessivi e la leadership assoluta nel traffico traghetti per rotte superiori alle 20 miglia marittime.

Numeri che testimoniano la capacità di tenuta del sistema, ma che si inseriscono in uno scenario internazionale radicalmente cambiato. Il nuovo POT nasce, infatti, in una fase di “crisi permanente”: instabilità geopolitica diffusa, ridisegno delle rotte globali, crisi energetica e aumento dei costi logistici, in buona parte determinati, nel caso della Sardegna, dal gap insulare e dall’applicazione dell’Emission Trading System (ETS) al trasporto marittimo.

È dentro questa trasformazione che si inserisce la scelta strategica dell’AdSP di non limitarsi al solo adattamento ai cambiamenti, ma utilizzarli per ridefinire il ruolo del Sistema nel Mediterraneo.

L’isola non solo hub per le merci o destinazione turistica, quindi. Ma vera e propria piattaforma integrata di produzione, logistica, energia e servizi, capace di intercettare i nuovi processi di regionalizzazione delle catene logistiche e produttive verso Tunisia, Marocco e Algeria (reshoring) e di diventare punto di connessione produttiva tra Nord Africa e Europa (dualshoring).

Questa trasformazione si concretizza lungo alcune direttrici decisive, tutte orientate a dare una risposta concreta ad una domanda semplice, ma non altrettanto scontata: “Perché in Sardegna?”.

La prima è quella relativa al piano infrastrutturale. A partire dalla portualità di Cagliari, con il completamento del nuovo terminal ro-ro, la realizzazione della viabilità di collegamento con la SS 195, l’infrastrutturazione del terminal rinfuse e lo sviluppo del distretto della cantieristica nautica, oltre alla progressiva riqualificazione del porto storico in chiave turistica e crocieristica.

Olbia punta sui dragaggi e il potenziamento della banchina crocieristica per incrementare il potenziale ricettivo per le navi superiori ai 300 metri di lunghezza. Ma anche su una pianificazione volta all’estensione delle aree da dedicare a nautica da diporto e cantieristica. Su Porto Torres, una volta completato l’Antemurale, il piano prevede l’adeguamento dei fondali e ampliamento delle aree operative e logistiche con il completamento del secondo lotto della Darsena Servizi e la creazione della piastra logistica nel bacino dell’ex pontile secchi Eni. Per Arbatax, Golfo Aranci e Santa Teresa Gallura gli interventi riguarderanno la riqualificazione delle infrastrutture esistenti e il potenziamento dei servizi.

Particolare attenzione è riservata agli scali industriali e specialistici: a Portovesme sono programmati interventi di dragaggio e gestione delle acque meteoriche per migliorare la separazione dei traffici; a Oristano opere di manutenzione infrastrutturale e lo sviluppo del polo energetico legato al GNL. Mentre a Sarroch – Porto Foxi è prevista la realizzazione di una nuova darsena di servizio per i rimorchiatori.

Strategico, come secondo punto per il triennio, l’attività di marketing e di stimolazione dei mercati, che interesserà ogni singolo settore operativo portuale: crociere (contemporary e lusso), rinfuse liquide, solide, logistica, ferry, nautica da diporto (super, mega e giga yacht) e cantieristica da diporto. L’AdSP assicurerà la propria presenza nei principali consessi fieristici internazionali per rafforzare la propria azione di collegamento con gli attori dei diversi settori per un’azione di promozione integrata del Sistema portuale.

Ulteriore elemento centrale è la costruzione di una collaborazione strutturata e permanente con gli Enti preposti (tra i quali i Consorzi Industriali) per la costruzione di un sistema portuale sardo competitivo su scala mediterranea, fondato su una integrazione intelligente degli strumenti di agevolazione, fiscale e non (Zes, Zona Franca Doganale, Contratti di investimento, Contratti di sviluppo) disponibili, capace di trasformare i porti e i retroporti industriali in una vera piattaforma logistica produttiva regionale e di offrire regole chiare, trasparenza e snellimento burocratico ai potenziali investitori.

Elementi che, attraverso specifico accordo con l’Assessorato regionale all’Industria, potranno essere sostenuti da ulteriori politiche di contenimento del costo del lavoro (incentivi alle assunzioni con assorbimento fino al 50 % dei costi sostenuti per i contratti a tempo determinato; detassazione straordinari; Contratti di investimento per la creazione di nuove unità produttive con specifici contributi che arrivano fino al 60%). Premialità che, insieme, determinano un indiscusso vantaggio rispetto ad altre realtà del panorama nazionale nonché la risposta concreta alla domanda sul “perché in Sardegna?”.

Altre sfide sono quelle dettate dalla transizione energetica e della sostenibilità ambientale.

Tra i progetti richiamati nel POT, oltre al cold ironing diffuso, c’è la sperimentazione e la creazione di una rete di distribuzione, sull’intero Sistema portuale, del biometanolo, prodotto dal biodigestore del Consorzio Industriale del Nord Est Sardegna, per la nautica da diporto. Segue la cattura dell’energia dal moto ondoso con il ricorso a tecnologie avanzate come il Millepiedi a Porto Torres; la produzione di energia senza consumo di suolo (fotovoltaico verticale lungo le perimetrazioni portuali). Ma anche il rafforzamento del ruolo dei porti come hub dell’energia, un caso tra tutti la realizzazione di un impianto galleggiante di stoccaggio e rigassificazione del GNL (Floating Storage and Regasification Unit) in area portuale ad Oristano – Santa Giusta.

Segue l’aspetto relativo alla transizione digitale, con la costruzione di un’infrastruttura immateriale integrata capace di connettere in tempo reale tutti gli attori – soggetti pubblici e privati – della comunità portuale (Port Community System evoluto); il completamento del progetto Demanio Digitale col lancio della piattaforma Porto Valore, vetrina del patrimonio demaniale rivolta agli investitori. Senza tralasciare il complesso aspetto della Cyber Sicurezza.

Accanto a queste dimensioni, il Piano attribuisce un ruolo sempre più centrale alla blue economy, in particolare alla nautica e alla cantieristica da diporto, settori nei quali la Sardegna già oggi rappresenta uno dei principali poli nazionali e che rappresentano leve decisive di sviluppo economico e occupazionale. A riguardo, l’AdSP ha posto le basi con specifici accordi sulla formazione specialistica, tra tutti il protocollo d’intesa con l’ITS Academy Mo.So.S. e con l’Accademia delle Pesca Tradizionale di Golfo Aranci. Atti che rientrano a pieno nell’ottica della “Right to stay strategy”, promossa dall’Unione Europea, che sostiene il diritto dei giovani a costruire il proprio futuro nei territori di origine.

In questo quadro, il POT non guarda soltanto al triennio, ma si proietta già verso il nuovo ciclo europeo 2028 – 2034, posizionando il sistema portuale sardo all’interno delle grandi traiettorie dei progetti comunitari su energia, digitalizzazione, sicurezza e competitività.

“Il Piano Operativo Triennale 2026 – 2028 nasce nel pieno di un cambiamento strutturale degli equilibri globali, che incide direttamente sui traffici, sui costi e sulla competitività dei porti – spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. L’obiettivo è compiere un ulteriore passo rispetto ad un Sistema consolidato quale quello attuale: trasformare questa solidità in capacità di crescita, riposizionando la Sardegna nel Mediterraneo come piattaforma logistica, energetica e produttiva.

Il POT definisce esattamente questa direzione: completare le grandi opere, rafforzare la pianificazione, promuovere il Sistema su tutti i mercati, investire su energia, innovazione e capitale umano e costruire un sistema portuale integrato, competitivo e sostenibile. È un passaggio decisivo, perché le scelte di questo triennio determineranno il ruolo dei nostri porti nei prossimi decenni”.