ATTO DI INDIRIZZO ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA ZES

NEL PORTO DI ORTONA AGGIUDICAZIONE DI UN’AREA DEMANIALE A PALUMBO SUPERYACHT SRL

Atti approvati oggi dal Comitato di gestione Adsp

DATI TRAFFICI APRILE 2026: +34% MERCI PORTI DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA

Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha espresso oggi parere positivo sull’atto di indirizzo relativo alle attività dell’Ente inerenti al rilascio della autorizzazione unica Zes.

L’atto fa riferimento a questa innovativa attività dell’Autorità di sistema portuale che da tempo agisce come soggetto attuatore per le regioni Marche e Abruzzo per gli investimenti in ambito portuale.

Con questo ulteriore passaggio, l’Ente rafforzerà la collaborazione e l’interazione digitale con lo Sportello unico Zes così da poter rispondere in maniera ancora più performante alle richieste delle imprese.

Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ha inoltre espresso favorevole all’aggiudicazione di un’area demaniale marittima nel porto di Ortona, a seguito di una procedura comparativa, alla società Palumbo Superyacht srl, specializzata nella cantieristica navale. Il suolo demaniale interessato è di 13.048 metri quadrati, di cui 900 metri quadrati di specchio acqueo, aggiudicato per vent’anni.

Il Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, ha anche informato il Comitato di gestione sull’andamento dei traffici marittimi del sistema portuale che, nel mese di aprile, è risultato complessivamente positivo.

Gli scali di Ancona e Falconara Marittima hanno registrato una movimentazione merci di 892.558 tonnellate, in crescita del +34% rispetto ad aprile 2025. Il progressivo annuo raggiunge così circa 3,2 milioni di tonnellate, in aumento del +14%.

La crescita è dovuta, in particolare, alla buona performance di aprile delle merci solide (+25%) di cui anche il progressivo annuo è in positivo (+5%). Crescono pure le merci liquide (+51%), con il progressivo annuo a +31%. Il traffico di merci in container fa registrare, nei primi quattro mesi dell’anno, un incremento del +61% con oltre 574 mila tonnellate.

Nel porto di Ancona, ci sono state 22 toccate in più ad aprile delle navi traghetto per la Croazia. Il traffico dei passeggeri registra un leggero calo sul progressivo annuo (-2,3%) ma con un aumento del +6% ad aprile rispetto allo stesso mese del 2025. Sono in crescita i crocieristi: 10.348 passeggeri, +87% con l’inizio della stagione di Msc Lirica ad aprile.

Nel porto di Pesaro, ad aprile, vi sono state due toccate di navi da crociera. Il traffico passeggeri segna così, nei primi quattro mesi, una crescita del +40%.

Il porto di Ortona presenta, nel primo quadrimestre, un andamento sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2025, con 380 mila tonnellate di merci movimentate (-2,7%). I crocieristi ad Ortona sono in linea con il dato di inizio stagione del 2025: 137 passeggeri con tre toccate della nave Artemis.

Il porto di Vasto, nel mese di aprile, ha movimentato 16.905 tonnellate di merci, in crescita del +4% rispetto allo stesso mese del 2025. È stata positiva, in particolare, la performance delle merci rinfuse e general cargo (+153%). La movimentazione dei primi quattro mesi del 2026 si attesta su 125.628 tonnellate, in calo del -7%.

“Il nostro sistema portuale resiste con tenacia agli scossoni delle continue crisi internazionali grazie al grande impegno dei suoi operatori – ha affermato il Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Il mese di aprile ha indicatori positivi, come la crescita complessiva della movimentazione di merci dei porti di Ancona e Falconara Marittima, nonché del porto di Vasto. Un dato che speriamo possa confermarsi nei mesi a seguire anche per lo scalo di Ortona, in quanto i traffici general cargo e rinfuse sono soggetti a variazioni mensili improvvise”.